中國褐皮書：疫情後復甦並不均衡 內陸省份仍陷衰退

中國褐皮書報告顯示，中國第 3 季經濟反彈並不均衡，較富裕的沿海地區及主要城市，正從新冠肺炎 (COVID-19) 疫情中復甦，並表現良好，但貧窮的內陸地區則陷入衰退。

總部位於紐約的研究機構中國褐皮書國際 (CBB)，週四 (24 日) 發表季度報告指出，基於 8 月 13 日至 9 月 12 日對中國 3300 多間企業的調查，北京、上海和廣東附近地區的大公司，在疫情後經濟加速增長，但內陸省份處於衰退，產值和國內訂單下滑。

例如，上海以及東部富裕的浙江省和江蘇省，其銷售營收較上季增加 41%，但偏遠的西藏、甘肅、青海和新疆等西部地區，銷售營收仍下降 10%。

中國褐皮書首席經濟學家 Derek Scissors 表示，對於大型公司和沿海 3 大地區的公司，經濟正在加速，但大多數地區的大多數公司，其復甦的動力卻小得多。

早前公布數據顯示，中國 8 月的工業產值增速為今年最快，零售額更首度出現正成長，這是復甦的良好信號，但復甦表現顯然並不均衡。

這份基於調查的報告證實了官方所發布，製造業反彈的情況，自第一季因為疫情而下滑之後，製造業形勢從 4 月份開始改善，零售業也有好轉，但服務業仍受疫情的重擊。