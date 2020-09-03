散裝航運走出谷底 慧洋-KY 8月營收、獲利同創今年新高

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (3) 日公布 8 月合併營收為 10.79 億元，月增 4.75%，年減 11.28%，創今年單月新高，單月稅前盈餘為 7824 萬元，每股稅前盈餘 0.11 元，連 2 個月轉為獲利，也是今年單月獲利新高。

慧洋指出，下半年營運將優於上半年，不過，各國仍嚴防入秋後新冠肺炎疫情重回高峰，不排除運價將會進一步修正，下半年審慎因應市況變化。

慧洋前 8 月合併營收 76.28 億元，年減 17.39%，稅前虧損 3.4 億元，每股稅前虧損為 0.47 元，慧洋表示，6 月下旬起原物料需求回補，運價回升，整體散裝航運市況已好轉，8 月單月營業利益為 1.76 億元，營業利益率由上半年平均 6% 回升至 17%。

展望後市，慧洋說明，第三季末進入北美穀物收成運輸旺季，加上中國近期因水患問題使其大宗原物料需大量仰賴國外進口，帶動散裝航運需求增溫，且各國港口為落實防疫政策，港務作業速度緩慢，海上運力吃緊，有助推升短期運價。

慧洋認為，目前全球需求快速回補，有助下半年營運優於上半年，不過，仍須提防入秋後疫情再度來襲。

船隊規劃上，慧洋預計月底交付 1 艘由今治造船廠製造的輕便型船舶，而年底前依原定時程再新增由常石造船廠製造的超級極限型船舶，全年共新增 8 艘船舶，而老舊船舶則將視市場行情處分。