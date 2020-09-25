新加坡8月工業產出年增13.7% 超越市場預期

據新加坡經濟發展委員會 (EDB) 在週五 (25 日) 發布的數據顯示，新加坡 8 月工業產出較去年同期上升 13.7%，高於市場預期，主要受益於電子產量的大增。

在經歷了連續三個月的萎縮後，新加坡 8 月份工業產出反彈，年增 13.7%，超越市場預期的 4.6%。相較之下，新加坡 7 月份產出下跌 7.6%，6 月下跌 6.4%，5 月下跌 8.3%。若扣除生物醫藥製造業，則新加坡 8 月工業生產年增 15.3%。

其中，電子產品類別在 8 月份的產量較去年同期大增 44.2%。EDB 表示，此一增長主要來自半導體部門，在雲端服務、數據中心和 5G 市場需求的帶動下，半導體部門增長了 56.9%。相較之下，資訊通信、消費電子產品、電腦周邊設備和數據儲存部門則有所下降。

生物醫學製造類別則年增 8.4%，精密工程類別年增 9.4%，化學品年增 3.1%。運輸工程類別年減 36%，一般製造產出年減 18.6%。

先前的數據顯示，新加坡 8 月份非石油國內出口 (NODX) 年增 7.7%，優於分析師預期的 3.7%。由於避險需求增加，非貨幣黃金的出口大增了 55.1%，推升整體出口表現。特殊機械則成長了 25.7%。另外，電子產品出口額也增長了 5.7%，高於 7 月份的 2.8%。

經濟學家表示，迄今為止，新加坡的 NODX 增長了 5.9%，與全球金融危機和網路泡沫時期的暴跌形成鮮明的對比。有鑑於新加坡作為區域貿易和運輸樞紐，出口反彈對新加坡來說是個好現象。新加坡官方預測，2020 年全年的 NODX 將年增 3% 至 5%。