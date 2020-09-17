新加坡8月份出口年增7.7% 高於市場預期

根據新加坡官方在週四 (17 日) 公布的數據顯示，新加坡 8 月份非石油國內出口 (NODX) 較去年同期成長 7.7%，高於 7 月份的 5.9%，優於市場預期，主要是受惠於非貨幣黃金和特殊機械項目表現良好，推升了該國整體出口表現。

數據顯示，新加坡 8 月份非石油國內出口 (NODX) 年增 7.7%，優於分析師預期的 3.7%。由於避險需求增加，非貨幣黃金的出口大增了 55.1%，推升整體出口表現。特殊機械則成長了 25.7%。另外，電子產品出口額也增長了 5.7%，高於 7 月份的 2.8%。

新加坡 8 月份 NODX 年增 7.7%(圖片：AFP)

巴克萊 (Barclays) 經濟學家 Brian Tan 表示：「非石油國內出口出人意料地回升，部分原因是非貨幣黃金的強勁表現。儘管製藥出口的顯著放緩，抵消了電子產品需求的回升，但非貨幣黃金的出貨量超出預期。」

經濟學家表示，迄今為止，新加坡的 NODX 增長了 5.9%，與全球金融危機和網路泡沫時期的暴跌形成鮮明的對比。有鑑於新加坡作為區域貿易和運輸樞紐，出口反彈對新加坡來說是個好現象。新加坡官方預測，2020 年全年的 NODX 將年增 3% 至 5%。

新加坡最初於 4 月 7 日到 6 月 1 日實施了封鎖措施，以遏制疫情蔓延，並於 6 月 2 日開始第一階段和 6 月 19 日開始第二階段的商業活動恢復。

新加坡總理李顯龍在先前表示，針對疫情的防範，新加坡迄今取得還不錯的成果，確診病例死亡率維持在全球最低的國家之一，僅出現少數的新增社區感染病例。不過，相關防範措施但仍有不足，不可放鬆警惕，否則疫情有可能再度襲來。