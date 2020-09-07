新加坡央行調查：Q3 GDP預計年減7.6% 連3季萎縮

新加坡央行對經濟學家和分析師的調查顯示，新加坡第 3 季 GDP 預計年減 7.6%，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍然是經濟所面臨的最大威脅。

若結果如此，將是新加坡經濟連續第 3 季萎縮，但這一數字較第 2 季創紀錄的 13.2% 的萎縮有所改善。

這是新加坡央行上個月發送調查，給 28 位聚焦該國的經濟學家和分析師，回收 26 份答覆得到的結果。

接受調查的經濟學家預測，與去年同期相比，第 3 季住宿和餐飲服務將減少 30%，建築業由於依賴移工，預計下降 25%，批發和零售貿易以及製造業預計將分別收縮 6% 和 0.6%。金融和保險似乎是一個亮點，經濟學家預計有望增長 4.7%。

央行指出，受訪者預計新加坡今年 GDP 將萎縮 6%，符合政府所預測的萎縮 5-7% 之間。

新加坡是早期就受到疫情打擊的國家之一，並於 4 月展開嚴格的防疫措施。今天，大多數措施已經取消，幾乎所有經濟活動都已恢復。政府還撥出約 1000 億新加坡元 (732.6 億美元) 的刺激方案，以幫助企業和家庭渡過這場危機。

但調查發現，約 90% 的受訪者認為，潛在的疫情惡化是影響新加坡經濟最大的風險。同時，經濟學家還擔心美中緊張局勢以及全球經濟復甦慢於預期，拖累新加坡經濟表現。