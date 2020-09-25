強化用戶收聽體驗 蘋果證實收購播客電台新創Scout FM

蘋果 (AAPL-US) 為提升與音樂串流平台 Spotify(SPOT-US) 在播客 (podcasts) 市場的競爭，蘋果收購一家新創 Scout FM 以致力於多元化播客形式，以加強 Apple Podcast 的服務。

市場傳言，蘋果於今年年初收購了播客電台形式的新創 Scout FM，據知情交易的人士透露，該播客軟體受到 iPhone、Android 設備和 Amazon 智慧音箱的用戶所喜愛。

有別於目前播客市場中 Apple Podcast、Spotify 等軟體多注重於讓使用者自行選擇播客頻道收聽，Scout FM 依照播客頻道屬性建立各種電台，使用戶能更容易依喜好收聽相關頻道，並使用人工智慧相關演算法能依據用戶收聽紀錄來推薦相關頻道。

針對交易的傳言，蘋果發言人也證實了此消息，但拒絕進一步說明。蘋果也在收購後，將 Scout FM 下架。

蘋果自 2005 年首開了播客的新功能，並在近期逐漸成為蘋果越來越重要的內容領域，據彭博今年初報導，蘋果正計畫將原創播客納入至 Apple TV+，然而，隨之而來的是，Spotify 因此迅速獲得了許多播客主，其中包括喜劇演員與 Joe Rogan 當紅節目的獨家版權。

據統計，蘋果今年迄今除收購 Scout FM 外，還完成了幾筆交易，其中包含線上支付公司 Mobeewave、天氣軟體 Dark Sky、VR 廣播的 NextVR，以及加強 Siri 與人工智慧技術的 Voysis、Xnor.ai 與 Inductiv 等企業。