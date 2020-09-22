超過半數串流音樂訂閱戶對Apple One有興趣 分析師：蘋果靠這招贏定了！

由於蘋果 (AAPL-US) 最新發布會上未見主力產品 iPhone 蹤影，投資者上週反應冷淡，自蘋果產品發布會以來，該股價遭拋售下跌約莫 8%，但週一 2 名分析師卻對蘋果股票調整了評價。

其中一位分析師聚焦蘋果在數位音樂上的競爭地位，另一位則關注 AirPods 這類穿戴式產品。蘋果股價週一逆勢上漲 3% 以上，抑制大盤跌幅。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 重申對蘋果股票的評級為「優於大盤」，且目標價自 130 美元調升至 135 美元。

他的研究報告側重於一項新的消費者調查，旨在評估消費者對蘋果多合一服務 Apple One 的興趣。

蘋果 Apple One，一次訂閱就能享受四種 Apple 服務，包括 Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade 和 iCloud storage，分成三種方案： 個人方案：其中 iCloud 50GB，月費 14.95 美元。 家庭方案：可與 5 位成員分享，其中 iCloud 200GB，月費 19.95 美元。 高級方案：除上述 4 種服務，外加 Apple News+ 和 Apple Fitness+，月費 29.95 美元。

調查發現，iPhone 70% 用戶訂閱了音樂串流服務，各家比例依序為 28% 訂閱 Spotify (SPOT-US)、20% 挺自家 Apple Music，另有 15% 是亞馬遜 (AMZN-US) Prime 音樂服務愛好者。

調查也顯示，目前串流訂閱戶中有 56% 對 Apple One 有興趣。根據 Daryanani，72% 的 Apple Music 訂閱戶、56% 的 Spotify 用戶，以及 47% 的 Prime Music 訂閱戶對 Apple One 有興趣。

他總結，Apple One 應可提高蘋果服務業務的成長，有助蘋果在競爭服務上打贏「音樂之戰」，同時讓新 Fitness + 服務、Apple Arcade 和 Apple News + 等產品引起更多關注。

另外，花旗分析師 Jim Suva 週一同樣重申對蘋果股票的「買進」評級，並將目標價自 112.50 美元調升至 125 美元，主張是為反映可穿戴產品部門更正面的前景。

他認為，消費者持續高度願意花費在科技產品上，尤其是那些能改善生產力和追蹤健康 / 健身能力的產品。

Suva 認為，蘋果智慧手手錶新增的家庭設置功能 (Family Setup) 可以讓小孩與大人無須配對 iPhone 就可使用 Apple Watch，有助於擴大用戶基礎，尤其是沒有使用 iPhone 的老人和小孩。