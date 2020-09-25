〈美股早盤〉全球疫情形勢嚴峻 新一輪刺激政策難產 美股走勢偏弱

美股主要指數週五 (25 日) 早盤普遍偏弱，道瓊工業指數下跌 0.45%，標普 500 指數維持平盤附近，那斯達克指數和費半分別跌 0.3% 及 0.9% 。

儘管市場風險情緒有所回暖，但是美股整體仍然承壓，投資者權衡新的美國刺激計畫的前景，以及新冠病毒病例的全球上升之間的關係，歐洲股市偏弱，斯托克歐洲 600 銀行指數更跌至 1991 年指數創建以來的最低。

在貨幣走勢部分，美元仍然強勢，美元指數一度攻至 94.56，歐元英鎊下挫，黃金也回吐先前的漲幅。

眾議院民主黨官員表示，目前正起草一份規模約 2.4 兆美元的刺激方案，來與白宮及共和黨議員協商，但此一額度仍遠高於白宮願意接受的規模，目前主要機構不看好美國大選前有望達成協議。

美銀今日公佈的每週資金流向報告顯示，在截止至本週三的一週交易日內，投資者從美股股票基金從撤出了 258 億美元的資金，創下美股股票基金有史以來的第三高資金流出。

截至台北時間週五 (25 日)21 時許：

道瓊指數下跌 120.93 點或 - 0.45%，暫報 26694.51 點

那斯達克上漲 5.56 點或 0.05%，暫報 10677.82 點

標普 500 下跌 10.31 點或 - 0.32%，暫報 3236.28 點

費半下跌 19.07 點 - 0.89%，暫報 2128.35 點

台積電 ADR 下跌 -1.01% 至每股 77.59 美元

十年期美債殖利率下降 1 個基點，至 0.66%

紐約輕原油下跌 0.6% 至每桶 40.07 美元

布蘭特原油下跌 0.3% 至每桶 41.82 美元

黃金下跌 0.4% 至每盎司 1860.76 美元

美元指數上漲 0.2% 至 94.61 點

道瓊走勢 (圖表取自 investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.5%，報 108.73 美元

今年 7 月，蘋果贏得在愛爾蘭非法逃稅 131 億歐元的上訴案，不過歐盟執委會週五決定，繼續上訴至最高法院。歐盟官員強調，根據 2016 年的調查結果，愛爾蘭在 2003 年至 2014 年期間向蘋果提供了非法減稅。

Costco (COST-US) 下跌 1.9%，報 340.46 美元

Costco 公布的單季財報，EPS 高達 3.13 美元，超過市場預期的 2.86 美元，營收升 12.4% 至 533.8 億美元，也優於分析師預期的 520.8 億美元。

Costco 指出，上季額外動用 2.81 億美元用作防疫工作；有關金額高於原先估計的 1 億美元，但少於第三季的 2.83 億美元。

儘管財報出色，Costco 股價卻在週四盤後下挫，週五早盤持續走低。

Nikola(NKLA-US) 上漲 4.5%，報 19.96 美元

在過去兩天暴跌 37% 之後，Nikola 股價反彈，華爾街首次對這支股票給出賣出評級。

Wedbush 將其 12 個月目標價，從 45 美元下調至 15 美元，理由是創辦人 Trevor Milton 本週早些時候突然離開公司。

每日關鍵經濟數據：

美國 8 月耐用品訂單初值月增 0.4%，不及預期值 1.4%，大幅低於前值 11.4%。

華爾街分析：

貝萊德投資組合經理 Russ Koesterich 表示，他的團隊在 8 月底已由一些飛漲的科技股獲利了結，在近期下跌時間，買了更多的周期性股票。他認為，並不是說科技股會崩跌，但是從短線的角度來看，需要有一些技術性的調整，整體來說，目前經濟狀況還算令人滿意，可以尋找一些正在改善的公司。

Nordea Asset Management 資深宏觀策略師 Sebastien Galy 表示，近期美國經濟數據不佳，跡象表明，美國的經濟放緩是暫時的，但是如果國會未取得進展，最終沒有額外的財政刺激方案，放緩的情況恐會加強。

Newton Advisors 的 Mark Newton 表示，美股過去幾天的拋售略有穩定，但仍然沒有真正平息的跡象。因此，趨勢仍然看跌，沒有太多反彈的機會。