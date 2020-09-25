1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、富邦VIX (00677U-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、元大台灣50正2 (00631L-TW)、國泰臺灣加權反1 (00664R-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、富邦VIX (00677U-TW)、聯電 (2303-TW)、元大台灣50正2 (00631L-TW)、台聚 (1304-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、富邦VIX (00677U-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、聯電 (2303-TW)、台聚 (1304-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、富邦VIX (00677U-TW)、街口S&P黃豆 (00693U-TW)、聯合再生 (3576-TW)、國喬 (1312-TW)
5. 外資當日 (24) 買超的股票
富邦VIX (00677U-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、街口S&P黃豆 (00693U-TW)、台聚 (1304-TW)、國喬 (1312-TW)