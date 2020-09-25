〈紐約匯市〉新疫情刺激法案提振信心 美元走軟 歐元英鎊小幅回彈

美國國會推出新一輪疫情刺激法案，樂觀消息提振市場風險偏好，週四 (24 日) 美元微幅下跌。但由於歐洲新冠疫情肆虐，美國初領失業金人數仍居高不下，市場避險情緒依然濃厚。

週三 (23 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.05%，至 94.398，此前曾升至 7 月 24 日以來的最高水平 94.59。

美國財政部長梅努欽計畫與眾院議長佩洛西恢復談判，以消弭雙方在新一輪經濟刺激法案上的分歧。

眾議院民主黨週四表示，他們正在起草新一輪刺激法案，規模高達約 2.4 兆美元，預計最快在下週對這項立法進行投票。

在眾議院公布刺激法案消息後，美元走軟，歐元兌美元微幅上漲 0.07%，至 1.1667 美元，下階段支撐位落在 1.1630 和 1.1580 水平。

美國勞工部統計局週四 (24 日) 公布最新失業數據，截至 9 月 19 日當週，美國初次申請失業金人數增加 4000 人，經季節性調整後為 87 萬人，高於市場預期的 84 萬和前值，且已連續 4 週落在 80 萬以上水準。

聯準會 (Fed) 決策者呼籲美國政府祭出更多財政刺激，使得隔夜高風險資產遭到拋售。而昨日歐元區經濟數據疲軟，亦促使投資人在經濟 8 月反彈後降低持倉量。

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 週四表示，美國經濟未達到充分就業和 2% 通膨率目標，基準利率將在未來幾年維持低位。

波士頓 AlphaSimplex 集團首席分析師兼投資經理 Katy Kaminski 認為，美元走軟的看法被過度放大，市場仍有人做空美元，並猜想美元跌幅是否已足夠。

歐洲疫情持續惡化，迫使法國與西班牙再度收緊防疫措施。歐元兌美元昨日跌破支撐位 1.1670 後持續探底，歐元兌美元一度跌至兩個月低點 1.1626。

歐盟衛生官員週四警告，在確診病例持續激增的情況下，歐洲有可能成為流感和新冠肺炎的溫床，當局敦促歐洲人及其政府不得放鬆警惕。

週四英國財政大臣 Rishi Sunak 公布新一輪就業計劃與保障措施，其中包含最新的薪資補助方案，以接續即將於下月底到期的現有措施，更延長政府支持的貸款計劃。

消息公布後，週四英鎊小幅上漲，從 1.2692 低點反彈，儘管 Sunak 表示政府無法挽救所有工作，英鎊兌美元最新上漲 0.17%，礙於無協議脫歐的風險，英鎊漲勢受限。

澳幣兌美元跌勢稍緩，來到連續第五日下跌，跌幅為 0.43%，報 0.7044 美元，稍早觸及 7 月 21 日以來最低水平。

由於原油期貨 WTI 價格上漲，提振商品貨幣，美元兌加幣隨著美元疲軟走跌。加拿大統計局 (Statistics Canada) 公布的數據顯示，該國 7 月份就業人數增長 5.1%，逼近 74 萬人。

挪威克朗和瑞郎面臨沉重賣壓，美元兌瑞郎上漲 1%，為 7 月 14 日以來最高，美元兌挪威克朗則上漲 0.64%，為 7 月 1 日以來最高水平。

截至週五 (25 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 94.398。-0.05%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1667 美元。+0.07%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2738 美元。+0.17%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7044 美元。-0.43%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3358 加幣。-0.19%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.44 日圓。+0.06%