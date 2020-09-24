【統一投信】台股第四季大區間整理 伺機布局明年高成長產業

今年全球景氣因疫情受創，但全球主要股市指數已因各國政府貨幣寬鬆支撐，領先景氣創高，9 月後由美國科技股領跌，進入估值調整。台股也因華為事件影響供應鏈，電子股價跌量縮。統一投信表示，過去台股加權指數本淨比達 1.8 倍即是高檔，但在全球資金超級寬鬆大架構下，有機會在 1.8 倍至 2 倍大區間盤整，對應指數約 12,000~13,500 點。第四季投資著眼於明年仍有高成長的產業，例如半導體、AI 及物聯網相關，逢低擇優布局。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，展望全球總體經濟，儘管新冠疫情重創 2020 年全球景氣，但 IMF 預測 2021 年全球 GDP 將回揚至 5.4%。目前三大主要經濟體美國、中國、歐元區製造業指數皆維持在擴張區。美國 11 月總統大選結束後，不論誰勝出，預料選後皆會加強經濟政策力道。

儘管全球疫情仍起伏不定，但高峰已過，若各國防疫封鎖逐步放寬、疫苗可於 2021 年中以前供應，則全球景氣動能將持續回升。台灣下半年外銷訂單及內需消費逐季升溫，行政院主計處預估台灣 2021 年 GDP 成長率由 2020 年的 1.56% 提升至 3.92%，增速加快。

台股企業獲利在今年第一季最低，下半年可望回升，預估全年增長率可達 7.4%。台股殖利率在全球主要國家股票市場相對較高，具吸引外資誘因，有助於支撐台股未來表現。

短線需留意外資動向，若外資持續擴大賣超，則對盤勢不利，個股在基本面之外，留意籌碼面因素。近期可留意事件包括：10 月中旬半導體龍頭廠台積電法說會對景氣展望看法，美國總統川普在選前可能釋出政策利多。

投資策略選股不選市，長線大趨勢仍聚焦科技新商機，第四季看好的投資方向：

1. 半導體：系統智能化發展，趨動半導體高階製程供不應求。

2. 雲端、AI：高速運算電腦、網路傳輸、伺服器、物聯網。

3.5G、HPC 長期需求強勁：將帶動電子供應鏈從上游晶圓製造、中下游設備規格、軟硬體升級。

4. 新冠病毒效應：居家工作（WFH）效應，NB 整體供應鏈旺到年底，並帶動雲端與資料備援需求。

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