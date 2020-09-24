基金開箱文》權威顧問操盤 野村環球基金很威嗎？

布局全球股市，可以降低投資單一國家的風險，然而，如何從中挑出值得長期持有的股票並不容易，而且管理全球股票也不是件容易的事。因此，許多人都選擇利用全球股票基金來參與。台灣境內發行的全球股票基金當中，規模最大的野村環球基金究竟有何魅力，可以吸引到這麼多投資人的信賴？一起透過此篇基金開箱文，來看看野村環球基金有什麼優點、缺點。

1. 選股策略開箱：挑選優質成長股

投資全球股票的基金非常多，如果沒有獨到的選股方法，很容易在同類基金當中敗下陣來。而成立超過 30 年的野村環球基金利用四大選股指標並搭配景氣模型，挑選出有利當下的標的。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/9/22。

野村環球基金約投資 60 – 90 檔股票，堅持只選最好的 20% 股票，且挑選出來的股票體質都相當優質，截至到 6 月底，前 10 持股皆是信評在 A 以上的公司。因此屢獲理柏總回報、穩定回報、保本能力獎項最高分，基金過去 15 年年化標準差僅有 12.23%（同類平均 15.58%）。這樣穩定度對於一檔聚焦在具成長性且波動相對高的科技（第一大產業 35.1%）、醫療（13.9%）、消費（15.4）產業的基金，並不常見。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/8/31，同類基金指的是晨星全球大型成長股票類別台灣核備可銷售之主級別基金，同類領先、平均與落後群則以四分位做區分。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 法人最愛顧問公司操盤，績效好威

野村環球基金是委由威靈頓資產管理公司擔任顧問，威靈頓不僅深受法人信賴，公司成立自金的歷史超過 90 年，管理超過 1 兆美元的資產。

威靈頓旗下曾經延攬過許多知名傳奇人物，例如指數基金教父約翰柏格和價值投資傳奇大師 John Neff，時至今日威靈頓操盤的績效也一直有目共睹。舉例來說，威靈頓環球價值成長基金自 2012 年以來的完整 8 個年度中，有 7 個年度打敗 MSCI 世界指數，且平均超出約 5%（資料來源：Lipper，以美元計算累積報酬）。

3. 績效費用比一比：控波動，創造高夏普值

這檔基金由於波動度控制在較低的水準，對於長期投資績效十分有幫助，基金幾乎在所有天期都打敗同類平均。而且時間越長，基金勝出的報酬率越高，顯示其值得長期投資的價值。基金三、五年夏普值（衡量報酬風險 CP 值）為 0.93 和 0.99，勝出同類平均的 0.53 和 0.66。

近期基金的落後主要來自於疫情發生時，基金有短暫轉向較為防禦性的布局，因此在經濟快速反彈時，績效稍微落後了一些。但也因此在今年全球股市自高點一度跌了 33.45% 時，基金較指數還少跌了將近 4%。

比較晨星全球大型成長股票類別裡的基金費用，同類平均費用率約在 1.6%，野村環球基金的費用率則是 1.5%，低於同類平均。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

投資全球股票，選股 + 控波動同樣重要

前進全球股市可以擴大找到好標的的機會，然而在追求預期成長的時候，許多投資人往往會忽略成長股背後可能帶來的波動。尤其在長期投資時，低波動度對於長期績效十分有助益。野村環球基金雖然鎖定評價較高的類股，但因為聚焦在優質股票，基金長期波動相對較低，且歷史績效可以打敗同類的基金，是投資全球股市時不錯的選擇。

鉅亨精選基金

精選基金 A32013 野村環球基金 (台幣） 更多詳情請參考 A32105 野村環球基金 (美元) 更多詳情請參考

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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