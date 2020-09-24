日韓元首電話會談 菅義偉強調惡化的關係不能置之不理

日本首相菅義偉於週四 (24 日) 上午，和南韓總統文在寅進行他上任後的首度電話會談。在大約 20 分鐘的電話上，雙方就兩國關係的改善達成共識。

這次日韓兩國的元首對話，距上回 2019 年 12 月日本前首相安倍晉三與文在寅在中國當地舉行的中日韓三國元首會談以來，已相隔了 9 個月之久。

週四上午在結束日韓元首會談後，菅義偉於記者會上提及目前可說是二次戰後最糟的日韓關係。他透露在電話上向文在寅傳達了「不能一直就這麼置之不理的意向。也基於日本政府的一貫立場，在今後也打算強烈要求南韓方面必須進行適當因應。」

根據日本政府說明，日本首相再度要求南韓方面製造契機，好讓日韓兩國回到過去的健全關係。

菅義偉也在會談中提到「日韓兩國互為彼此極重要的鄰國」，還有「北韓等問題方面，日本、美國、南韓的合作是重要的」。另外關於日本人遭北韓綁架的問題也要求南韓支持，文在寅也允諾幫忙。

雙方也就新冠肺炎 (COVID-19) 的因應進行協商，兩國的商務人士往來也會朝著重啟方向來加速調整。

自從南韓最高法院在 2018 年針對二戰時期的徵用工問題，向日本企業作出賠償判決後，兩國關係就陷入惡化。日本也在 2019 年 7 月針對輸往南韓的先進化學原料進行嚴格管制。接著南韓國內發起抵制日貨活動，又威脅日本要終止「日韓軍事情報機密保護協定」(GSOMIA)，也為了日本實施的嚴格出口管制而一狀告上世界貿易組織 (WTO)。有待解決的問題項目也不斷累積。