面板供不應求將延續至Q4 大尺寸面板價格可望續揚1成

面板市況回溫可望延續至第 4 季，市調機構集邦 (TrendForce) 旗下顯示器研究處今 (21) 日指出，第 3 季筆電面板價格季漲幅將達 5-10%，電視面板價格平均漲幅更達逾 30%，預期第 4 季大尺寸面板供過於求比例僅 0.2%，顯示供不應求情況將延續，第 4 季面板價格仍有 10% 上漲空間。

集邦研究副總邱宇彬表示，第 4 季電視面板報價將受在供需吃緊狀態下，價格維持相對高檔，從供給面觀察，IT 面板需求持續暢旺，加上韓廠三星顯示 (SDC) 年底關廠、10.5 代玻璃供貨出現小幅短缺等因素，電視面板供應進一步緊張，估第 4 季全球電視面板供給量將較第 3 季減少 3.8%。

需求端方面，邱宇彬指出，以美國市場為例，通路業者已積極與品牌協商，將在明年初再執行漲價，緩解調漲售價對電視面板短期需求造成的衝擊，因此，在供需、產能配置影響下，估第 4 季電視面板價格仍有 10% 左右調漲空間。

另一方面，IT 面板中，筆電面板需求仍維持強勁，Chromebook 採用的 11.6 吋筆電面板，短期供不應求狀況仍難解，估單月 2-4% 漲勢將延續至第 4 季，桌上型顯示器面板，也受惠電競、曲面產品需求維持高檔，估第 4 季價格將持平或小漲格局。