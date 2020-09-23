〈陸股盤後〉創業板指反彈1.7% 惟成交量創三個月新低

周三 (23 日) 陸股開高震盪，當中以創業板指表現最為強勢，在半導體與生技類股的帶領下，該指數在開高後一路走高。不過在缺乏權值股的拉抬下，整體市場成交量更為低迷，已跌破 7000 億人民幣大關，來到 6600 億人民幣，較前一個交易日萎縮 400 億人民幣，成交量創三個月新低。

白酒與證券類股回檔是壓抑上證漲勢的元兇，白酒類股因官方的利空言論而遭到賣壓，證券類股則是因為近兩日合併題材刺激相關族群大漲，所出現的獲利了結賣壓。

盤面上看，疫苗、光阻劑、註冊制次新股漲幅較大，虛擬貨幣、白酒、證券類股則跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.17%，報 3279.71 點；深證成指上漲 0.67%，報 13110.07 點；創業板指上漲 1.74%，報 2599.88 點。

北向資金進出方面，周三北向資金賣超 27.5 億人民幣，已連續三個交易日賣超，其中滬股通賣超人民幣 8.3 億元，深股通賣超人民幣 19.2 億元，近三個交易日累計賣超 113 億人民幣。

產業消息

中國十一長假將至，中國官方要求抑制高價白酒炒作歪風，白酒類股應聲倒地，五糧液下跌 1.6%、口子窖下跌 1.4%、貴州茅臺下滑 0.9%。

WHO 官員表示對中國的新冠疫苗感興趣，一直在密切關注後續發展，一些疫苗在現階段臨床試驗中已被證明有效，利多消息刺激疫苗類股大漲，萬方發展、賽升藥業漲停、智飛生物飆漲 11.9%、瑞普生物大漲 9%、康泰生物勁揚 10.4%。

法人觀點

中原證券表示，由於目前大盤主流題材凌亂，類股輪動明顯，各概念股上漲的持續力道不足，同時成交量未能有效放大，因此短期內三大指數仍無法有效突破上方的壓力區間，未來一段期間內指數仍以區間震盪的可能性較高。

招商證券分析，十一長假即將來臨，大多投資人擔憂市場可能出現的各種不確定性，因此不願抱股過節，特別是 2015 年以來，隨著外資配置 A 股的規模越來越大，在長假前減碼避險和長假後加碼的現象更為明顯。