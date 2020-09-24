〈陸股盤後〉美股重挫 外資急逃 上證下挫約2%

美股重挫衝擊陸股走勢，周四 (24 日)A 股三大指數開低走低，原本人氣就已低迷的 A 股受到美股大幅回檔之下，更降低投資人進場低接的欲望。今日滬深兩市成交量持續低迷，兩市合計成交 6793 億人民幣，日增 3%，但仍處於 3 個月以來低點。

另一方面，外資今日賣超破百億人民幣，單日賣超金額創近 2 個月新高，本周已連續 4 個交易日都站在賣方。

所有主要類股群均收黑，農牧飼漁、疫苗、保險、證券等類股跌幅較小，第三代半導體、刀片電池、雲端遊戲、C2M 等概念股則紛紛重挫。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 1.72%，報 3223.18 點；深證成指下跌 2.24%，報 12816.61 點；創業板指下跌 2.46%，報 2535.87 點。

北向資金進出方面，周四北向資金賣超 121.68 億人民幣，已連續四個交易日賣超，其中滬股通賣超人民幣 58.89 億元，深股通賣超人民幣 62.8 億元，近四個交易日累計賣超約 235 億人民幣。

產業消息

有分析指出，從個股角度來看外資近期對於不同類股及個股的買賣操作是有所不同的。食品飲料等外資過去大量持有的類股近期賣壓最重，是造成北向資金大幅流出的主要來源。

如外資最大持股金額的貴州茅臺，9 月北向資金持股數量已減少 292 萬股，減碼幅度達 2.8%；美的集團、五糧液、伊利股份 9 月均遭北向資金減碼約 3%。

市場認為外資近期減碼一部分的核心資產，可能是受到海外股市回檔修正的影響，全球風險偏好降低，使得資金減少股票類資產配置比重。

法人觀點

東莞證券認為，A 股大盤不斷來回震盪，量能急縮的情況下技術指標開始轉弱，短線上證受制於 60 日均線的壓力，因此這波震盪格局可能將拉長。現階段操作上建議以金融、化工、汽車、基建、家電等產業為主。

萬和證券指出近期 A 股市場情緒低迷，股市成交量能呈現萎縮，結合中國十一長假即將到來，投資人交易情緒不高。預計長假前指數將以震盪為主，但波動幅度有機會慢慢趨緩。在選股方面可留意傳媒、證券、消費、新基建等產業。