盤前財經大事搶先讀2020年09月24日

今日操盤前瞻

法說會：中租 - KY、元禎

除權息：興富發、潤隆、和勤、凌巨等

Fed 副主席反駁鷹調言論 平均通膨達 2% 前不會考慮升息

週三 (23 日) Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 接受彭博社報導，在通膨率達到 2% 之前，他不會開始考慮升息。閱讀全文...

〈半導體展登場〉劉德音：能源效率每兩年持續倍增 未見停止跡象

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音昨 (23) 日表示，未來半導體技術發展將跳脫奈米製程節點的陳述，未來每兩年能源效率就會持續倍增，目前還看不到停止的跡象。閱讀全文...

中磊 5G 企業級毫米波小型基地台 通過美國 FCC 認證

網通設備廠中磊 (5388-TW) 昨 (23) 日宣布，5G 企業級 mmWave 毫米波小型基地台，已正式通過美國 FCC(聯邦通訊委員會)Part 30 認證。閱讀全文...

公股攜手寶佳買回彰銀股份？ 財政部：盼盡速研議協商方案

彰化銀行 (2801-TW) 經營權之爭，傳出公股有意與寶佳集團合作，聯手吃下台新金 (2887-TW) 股權，財政部對此回應，將遵照行政院日前指示，研議合理方案與台新金協商，盼能盡速化解多年紛爭。閱讀全文...

8 月五大銀行新承做房貸創今年新高 利率連 3 月維持次低水位

台灣央行昨 (23) 日公布 8 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款達 574.9 億元，月增 27.37 億元，創今年新高，房貸利率則連續 3 個月維持在 1.359% 的歷史次低水平。閱讀全文...