〈能源盤後〉美庫存連2週下降 原油小漲 但WTI油價未能挺回40美元以上

週三 (23 日) 交易，原油價格收高，係因美國原油庫存連續第二週下降，但 WTI 原油價格未能站回 40 美元以上，係因歐洲新增新冠病例增加而重啟封鎖措施，引起市場預期能源需求將轉疲。

與此同時，天然氣期貨價格大漲近 16%，分析師指出，市場聚焦暴風雨帶來的洪水破壞了德州交通運輸的消息、近期產量下降，以及燃料需求強勁的跡象。

EIA 週三公布，上週 (9/18 止) 美國原油庫存下降 160 萬桶，為連續第二週下降，然而，下降程度遠不及分析師預期。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期當週原油庫存下降 400 萬桶。API 週二晚間公布，當週原油庫存增加 69.1 萬桶。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「雖然這些數據多少有影響，但石油市場受對 COVID-19 新一輪封鎖措施的擔憂心理影響更大。」原油受需求端因素和全球經濟狀況的影響最大。

他認為，近期內原油價格可能鎖在約莫 40 美元的範圍內，尤其一旦新一波封鎖措施開始衝擊石油需求時。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 13 美分或 0.3%，收每桶 39.93 美元，盤中高點曾達 40.75 美元。

WTI 原油最前月價格已經連續第三個交易日收在 40 美元以下。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 5 美分或近 0.1%，收每桶 41.77 美元。

EIA 週三的數據還顯示，俄克拉何馬州庫欣當週的原油庫存量持平在 5430 萬桶，而國內石油總產量下降 20 萬桶至每日 1070 萬桶。

與此同時，汽油供應量減少 400 萬桶、蒸餾油庫存下降 340 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油庫存下降 190 萬桶，以及蒸餾油庫存增加 120 萬桶。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 1.1813 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1%，收每加侖 1.1075 美元。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 認為，原油面臨了一些持續上漲的阻力。「正如昨日看到的那樣，新冠病毒成了焦點，歐洲又重啟對一些活動的限制，加上美國新病例將面對流感季，美國想恢復到任何正常水平，將取決於有效的新冠疫苗。」

天然氣

10 月交割的天然氣期貨價格大漲 16% ，收每百萬 Btu 2.125 美元，為天然氣最前月契約一週來最高收盤價。

Schneider Electric 商品分析師 Christin Redmond 報告指出，「熱帶風暴 Beta 引發休斯頓地區的水災，致使流向德州 Sabine Pass 和 Freeport LNG 出口設施的原油減少。」她指出需求強勁，所以如果墨西哥灣 LNG 出口接受站沒受到實質性破壞，「在風暴過後，對原料的需求會再次快速提高，可能 10 月會以全產能運行。」

EIA 週四將公布上週天然氣供應量報告。平均而言，分析師預期該數據增加 770 億立方英呎。