〈萬潤展望〉半導體封測設備需求強 全年營收年增上看4成

設備廠萬潤 (6187-TW) 今 (24) 日參與 SEMI(國際半導體協會)展覽，萬潤指出，受惠國內封測設備需求續強，第四季營收將再優於第三季，呈現逐季走揚，法人估，萬潤今年營收年增幅可望達 4 成。

萬潤今年以來受惠晶圓代工、封測龍頭積極投資封測領域，設備出貨明顯較去年升溫，帶動今年營收表現亮眼，8 月營收達 1.5 億元，創下 23 個月新高，累計前 8 月營收 9.33 億元，年增 29.85%。

展望下半年，萬潤表示，目前客戶需求健康，三大產品線包括半導體封測、被動元件與 LED 後段設備皆會成長，其中，半導體封測因受惠晶圓代工、封測廠龍頭大力投資先進封裝，產品如點膠機、AOI 與自動化設備訂單出貨皆暢旺。

被動元件也受惠部分客戶因應 5G 進行擴產，業績也可望優於去年；LED 則主要供應後段製程設備，包括挑揀機、包裝機，隨著客戶投資 Mini LED，機器也有升級需求。

萬潤看好，今年在半導體封測設備出貨比重提升下，上半年毛利率已明顯優去年，達 51.87%，年增 6.65 個百分點，後續隨著封測設備需求帶動，今年整體獲利能力將改善。

萬潤營收主要來自三大塊，半導體封測比重達 7 成、被動元件約 2 成、LED 設備則在 1 成以下。