微軟吞下ZeniMax 華爾街大讚：Game Pass訂閱服務將如虎添翼

微軟 (MSFT-US) 週一 (21 日) 宣布以 75 億美元現金，收購《上古捲軸》發行商 Bethesda 的母公司 ZeniMax Media，華爾街分析師大讚此策略，因 ZeniMax 廣受喜愛的遊戲眾多，將可擴大微軟訂閱服務的供應範圍。

這項 75 億美元的交易是近年來電玩遊戲產業最大宗交易，6 年前微軟以 25 億美元的價格收購了《Minecraft》遊戲開發商 Mojang Studios。

收購 ZeniMax 對微軟和遊戲產業來說都是很重要的一筆交易，這顯示微軟執行長 Satya Nadella 正在考慮微軟電玩遊戲的版權業務，類似其他訂閱業務，微軟內容庫中也增加了《上古卷軸》(The Elder Scrolls)、《異塵餘生》(Fallout) 以及《毀滅戰士》(Doom) 在內等多項知名遊戲版權。

瑞信分析師 Brad Zelnick 週二報告指出，此次收購強化了微軟 Game Pass 訂閱產品，為其增加數十項新遊戲，還有幾個版權。

Zelnick 提到，微軟先前一直仰賴買下小型遊戲廠商來擴大內容庫， 此回交易標誌微軟又朝著這價值 2000 億美元的市場邁進了一步，且也讓今年 11 月預計推出的 Xbox X 系列和 S 系列更加強勢。

Zelnick 給予微軟股票等同「買進」的評級，目標價 225 美元。微軟週二股價上漲 2.41% 至 207.42 美元。

Jefferies 分析師 Brent Thill 也大讚此交易。他在報告中指出，ZeniMax 受歡迎的電玩遊戲組合眾多，該交易可以擴大微軟 Game Pass 訂閱服務的成長，目前該服務有 1500 萬人訂閱。

對電玩遊戲產業來說，這筆交易也有舉足輕重的地位。Jefferies 電玩遊戲分析師 Alex Giaimo 報告指出，他本預期動視暴雪 (ATVI-US) 或藝電 (EA-US) 會買下 ZeniMax，但現在微軟吞下這家後，這兩家競爭對手也將不甘落後地進行收購交易。

Giaimo 表示，ZeniMax 營收可能不到 10 億美元。一位熟悉電玩遊戲產業的投資者表示，他此前估計 ZeniMax 年營收粗估 7 億美元，但因該公司為私有股權公司，無法確認。

Giaimo 報告指出，目前他最喜歡動視暴雪和 Zynga (ZNGA-US) 股票，因為這兩家目前的交易價格僅較歷史價格高出 12%，而面臨新一代遊戲主機將到來，一些公司表示每個遊戲的標準價格將自 60 美元提高至 70 美元。

動視暴雪週二上漲 1.5% 至 82.65 美元，藝電則上漲 2.1% 至 131.02 美元。