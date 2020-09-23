新加坡8月核心通膨略升至-0.3% 連續第7個月呈現萎縮

根據新加坡金融管理局 (MAS) 和貿易和工業部 (MTI) 在週三 (23 日) 公布的數據顯示，新加坡 8 月份核心通膨由 7 月份的低位緩升，但仍呈現負值，是連續第 7 個月萎縮。

數據顯示，新加坡 8 月份核心通貨膨脹率 (不包括住宿和運輸) 為 - 0.3%，略高於 7 月份時的低點 - 0.4%，好於市場預期的 - 0.4%，主因是服務價格、零售及其他商品價格、電力與天然氣價格降幅缩小。

新加坡核心通膨走勢 (圖片：straitstimes)

8 月份新加坡服務價格跌幅放緩，為 - 0.5%，好於前一個月的 - 0.8%。而零售和其他商品價格在 8 月份微升至 - 1.3%，好於前一個月的 - 1.6%，主要受惠於服裝、鞋類和休閒娛樂產品價格跌幅縮小。電力和天然氣價格跌幅在 8 月份也有所放緩，從上個月的 - 15.2% 降至 - 14.6%。

報告中也指出，在未來幾個季度中，在全球需求疲軟的情況下，外部通貨膨脹來源仍將保持良性，油價將在很長一段時間內保持低位。「經濟情緒和低迷和勞動力市場的疲弱狀況，將抑制消費者需求，從而使大多數非必需品和服務的價格上漲保持較低水平。」報告中說道。此外，報告中也預期 2020 年全年核心與整體通膨平均在 - 1% 至 0% 之間。

新加坡最初於 4 月 7 日到 6 月 1 日實施了封鎖措施，以遏制疫情蔓延，並於 6 月 2 日開始第一階段和 6 月 19 日開始第二階段的商業活動恢復。

新加坡總理李顯龍在先前表示，針對疫情的防範，新加坡迄今取得還不錯的成果，確診病例死亡率維持在全球最低的國家之一，僅出現少數的新增社區感染病例。不過，相關防範措施但仍有不足，不可放鬆警惕，否則疫情有可能再度襲來。