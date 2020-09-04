新加坡7月零售額月增27.4% 優於市場預期

根據新加坡統計局 (DOS) 在週五 (4 日) 公布的數據顯示，經季節性因素調整後，新加坡 7 月份零售額較上月增長了 27.4%，並較去年同期成長了 8.5%，優於市場預期。

數據顯示，新加坡 7 月份零售額年减 8.5%，跌幅少過市場預期的減少 15%，高於前值的減少 27.8%。7 月零售銷售額月增 27.4%，高於預期的增加 20.9%。

7 月份的零售總額約為 33 億新加坡元 (約合 24.2 億美元)。其中，線上零售額佔比達 11%，電腦及電訊設備佔 49.1%、家具及家居設設備佔 21.8%。

DOS 指出，超級市場和大型超市類續跌 9.8%，小型超市和便利商店續跌 4.8%，不過除上述兩項類別外，其餘類別均在 7 月份實現了月度成長，主要是由於 6 月份基期較低，當時該國大多數實體店都被迫關閉，直到 6 月 18 日。

食品和飲料服務的銷售額為 6.65 億新加坡元，年減 25.4%，但月增 29.2%，其中線上銷售額所佔比例達到 21.1%。

新加坡在 4 月 7 日到 6 月 1 日實施了封鎖措施，以遏制疫情蔓延，並於 6 月 2 日開始第一階段和 6 月 19 日開始第二階段的商業活動恢復。

新加坡總理李顯龍在日前表示，針對疫情的防範，新加坡迄今取得還不錯的成果，確診病例死亡率維持在全球最低的國家之一，僅出現少數的新增社區感染病例，住院者不到 100 人。不過，相關防範措施但仍有不足，不可放鬆警惕，否則疫情有可能再度襲來。