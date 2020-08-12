新加坡央行：金融業下半年恐面臨更多失業威脅

經歷史上最嚴重經濟衰退後，新加坡央行週三 (12 日) 警告，該國金融業將有更多員工在下半年面臨失業威脅。

新加坡金融管理局 (MAS) 表示，今年上半年，銀行、保險公司等金融機構皆表現良好，為新加坡創造約 1500 個工作職位，同時維持較低的裁員水平，MAS 市場發展部副總經理 Jacqueline Loh 表示，本地人平均能夠自 4 個工作機會中獲得 3 個。

Loh 警告，「當前經濟環境仍充滿挑戰，預計金融業的就業機會增長將呈現放緩，且裁員速度可能同步加速。」

根據政府初估數據，新加坡第 2 季 GDP 季減 41.2%，且較去年同期大減 12.6%，加上第 1 季的年減 0.7%，新加坡已連續兩季 GDP 為負，陷入技術型經濟衰退。

作為亞洲重要國際金融中心，新加坡金融業佔該國總就業人數的 4.5%，約 17 萬個工作職位，且佔 GDP 比重達 13%，故經濟衰退引發人們對於失業的擔憂，政府希望當地企業能在就業、升遷方面公平對待本地人。

Loh 稱道，「我們必須保持開放，繼續歡迎來自全球各地的人才，但是，企業主仍應以負責任方式，擴大本土人才的聘用。」

Loh 表示，疫情期間，央行的優先事項主要為金融業的本土勞動力提供更多支持，她呼籲企業應積極展開員工培訓，並稱目前為止，已有 25 家本土和國際金融機構承諾，針對近 5000 名員工進行技能培訓。