小摩執行長：對富人加稅很好 但財富稅不可行

美國最大銀行摩根大通 (J.P. Morgan Chase) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週二 (22 日) 表示，他不反對提高對富人收稅，但財富稅不是一個可行的途徑。

戴蒙在摩根大通印度峰會上說：「財富稅幾乎不可能實施。」

他解釋，他並非反對對富人收更多的稅，但應該是針對收入來計稅，而不是去計算財富，因為計算非常複雜化、法律化、官僚化、監管化，人們會找到 100 萬種方法繞過它。他表示，他只會針對收入徵稅，因為這是給定的，也很難作弊。

由於疫情流行，美國富人已經開始為未來幾年可能出現的稅收增加做準備。各國政府增加了在健康管理及針對經濟危機的支出，同時這也造成了收入減少。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 去年發表的一項研究發現，美國在 2018 年的稅收損失比任何其他發達國家都要多，這主要是由於川普的減稅政策。民主黨候選人拜登 (Joe Biden) 先前表態，會削減川普減稅計畫中大部份措施，因為這些措施主要讓企業及高收入者受惠。

但戴蒙認為，這部份的減稅是好事，美國社會中充斥過多的官僚作風。

戴蒙表示，政府應該更多地考慮稅收的結構，以便經濟能夠成長。他強調，有些稅收會減緩經濟增長，比如對資本形成及勞力課稅，有些稅不會，例如對他這樣的有錢人加稅。