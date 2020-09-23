傳新iPhone 10月13日亮相 16日預購

周三 (23 日) 根據國外科技網站 Pocketnow 指出，一名自稱在荷蘭某電信營運商的員工爆料指稱，蘋果將於 10 月 13 日舉行 iPhone 12 發表會，並將於 10 月 16 日開始接受預訂。

同時在歐洲另一家電信商也正在為蘋果的新品發表做準備。根據報導指出，英國電信和 EE 的內部文件顯示，英國電信 CEO Marc Allera 表示蘋果即將在「幾天內」推出 5G iPhone。

雖然蘋果方面尚未公佈確切的 iPhone 發表會時間，但之前外媒預估 iPhone 12 的亮相時間在 10 月 13 日或者 10 月 14 日。

此外，也有爆料者指出即將推出的 iPhone 12 機型有四款，將分別被命名為 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。所有機型預計都將支援 5G，搭載 A14 處理器，採用類似於 iPhone 4 的外觀設計，且都使用 OLED 面板。

(圖片: AFP)

「Pro」機型的命名沿襲過去的最高硬體標準。而由於今年的新 iPhone 機型中有四款新 iPhone，使用四種不同的命名方式將有助於明顯區分各機種的差異化。

至於「mini」名稱，如果消息屬實的話，將是 iPhone 系列首度使用這個命名。不過在 iPhone 之前，「mini」已經出現在 iPad、Mac 和 iPod 等產品中。傳言 5.4 英吋 iPhone 12 mini 將比 2019 年最小的 iPhone—iPhone 11 Pro 更小，後者為 5.8 英吋。

此外，之前已有消息人士透露，雖然在蘋果的新款 iPhone 中全數支援 5G 系統，但只有 iPhone 12 Pro Max 額外支援毫米波 5G，而且只在三個國家提供服務。

消息指稱只有 iPhone 12 Pro Max 才有空間容納毫米波所需的特殊天線設計和更大的電池，以適應毫米波的巨大耗能。

此外，外媒報導稱只有美國、韓國和日本版本的 iPhone 12 Pro Max 將支援毫米波 5G，這是因為毫米波 5G 並不是在所有已經推出 5G 服務的市場中可用。