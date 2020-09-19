又急又猛！蘋果股價自高點回跌22% 市值蒸發逾5000億美元

在近期科技股拋售潮中，蘋果公司 (AAPL-US) 股價已從歷史高點重挫逾 20%，市值蒸發 5320 億美元。

蘋果股價周五收盤下跌 3.17% 至 106.84 美元。該股在 9 月 2 日創下盤中新高 137.98 美元，至今已回跌 22.6%，跌得又急又猛。不過蘋果先前因股票分割的消息暴漲，8 月漲幅達到 21.4%，而最近的秋季發表會未能滿足各界熱切的期盼。

蘋果股價過去一個月來走勢。來源：CNBC

蘋果執行長庫克本周二發表一系列新產品和軟體，包括 Apple Watch 6、新款 iPad Air、健身服務 Apple Fitness +，以及結合 Apple Music、Apple TV+、iCloud Storage、Apple Arcade 各項服務的 Apple One，但未發表眾所期待的新 iPhone。

Bernstein 資深研究分析師 Tony Sacconaghi 說，蘋果的包套服務策略並未讓他留下深刻印象，最大不足在於未能提供結合硬體和服務的包套服務。

Sacconaghi 說：「在競爭激烈的音樂、影音或遊戲服務領域，可能很難說服用戶從長期使用的服務出走。我們依然認為，蘋果應該以更有創意的方式，把硬體和服務結合到包套方案中。

不過，一些分析師依然看好蘋果股價將反彈，原因是蘋果產品素來有口碑，而且市值龐大。

Loup Venture 分析師 Gene Munster 認為，今年秋季發表會的重點在於「呈現了蘋果如何精明地推銷更昂貴的產品」，蘋果擁有好的產品，而且讓消費者認為值得花多一點錢。