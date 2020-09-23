德國總理力挺 不會排除華為5G設備

在不少國家與美國站在同邊一一選擇禁用華為 5G 通訊設備之下，德國是目前全球主要指標性國家中，還未改變使用華為 5G 通訊設備的大國。外媒指出德國總理梅克爾再度堅持表示，不會因為一家企業來自某個特定國家就將其排除在外。
保護德國國家安全的鷹派人士不斷向梅克爾施壓，要求德國政府將華為 5G 通訊系統排除在外，但梅克爾仍堅持過去一貫看法，她表示公平且合理的作法是對這些參與德國 5G 設備競標的企業提出要求，並將相關的要求寫入電信法規中。
德國相關學者分析指出，包括德國在內部份歐洲各國，不會跟隨美國「封殺中國」的 5G 戰略。
而在歐洲地區中，德國最具指標性，一旦德國有條件的開放華為設備，其它歐洲國家都會參考德國作法並跟進。
德國政府為了證明華為設備的安全性，請來最權威的工程師對華為的 5G 設備進行全面的測試，結果顯示華為的 5G 是符合標準的。
德國不光是排除美國影響表態不會禁用華為 5G 設備，在未經證實的消息也傳出德國還帶領歐洲 28 個國家向華為下單。
不過德國反對華為設備的影響力依然龐大，德國外交部和情報局等單位均認為華為並不值得信任。
此外，歐洲領導人即將開會討論 5G 安全及更廣泛的工業戰略，而歐洲理事會主席 Charles Michel 正力促歐盟各國在網路安全問題上採取一致立場。