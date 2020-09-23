德國總理力挺 不會排除華為5G設備

在不少國家與美國站在同邊一一選擇禁用華為 5G 通訊設備之下，德國是目前全球主要指標性國家中，還未改變使用華為 5G 通訊設備的大國。外媒指出德國總理梅克爾再度堅持表示，不會因為一家企業來自某個特定國家就將其排除在外。

保護德國國家安全的鷹派人士不斷向梅克爾施壓，要求德國政府將華為 5G 通訊系統排除在外，但梅克爾仍堅持過去一貫看法，她表示公平且合理的作法是對這些參與德國 5G 設備競標的企業提出要求，並將相關的要求寫入電信法規中。

德國相關學者分析指出，包括德國在內部份歐洲各國，不會跟隨美國「封殺中國」的 5G 戰略。

而在歐洲地區中，德國最具指標性，一旦德國有條件的開放華為設備，其它歐洲國家都會參考德國作法並跟進。

(圖片: AFP)

德國政府為了證明華為設備的安全性，請來最權威的工程師對華為的 5G 設備進行全面的測試，結果顯示華為的 5G 是符合標準的。

德國不光是排除美國影響表態不會禁用華為 5G 設備，在未經證實的消息也傳出德國還帶領歐洲 28 個國家向華為下單。

不過德國反對華為設備的影響力依然龐大，德國外交部和情報局等單位均認為華為並不值得信任。

此外，歐洲領導人即將開會討論 5G 安全及更廣泛的工業戰略，而歐洲理事會主席 Charles Michel 正力促歐盟各國在網路安全問題上採取一致立場。

