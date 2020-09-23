〈半導體展登場〉AIT處長酈英傑：樂見台灣半導體業與美國合作研發

SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展今 (23) 日開展，行政院長蘇貞昌致詞時表示，在許多國家鎖國封城的情況下，台灣還能盛大舉行半導體展，是亂世中的福地；AIT 處長酈英傑則說，樂見台灣半導體產業與美國企業合作進行研發，有助半導體產業發展。

行政院長蘇貞昌、美國在台協會處長 (AIT) 酈英傑均出席開幕典禮。蘇貞昌致詞時表示，當全世界已有 3000 萬人因肺炎確診，近百萬人死亡，許多國家鎖國封城的此時此刻，半導體展在台灣盛大舉行，不但是亂世中的福地，也如台灣半導體協會 (TSIA) 常務理事盧超群所說，這是優聖美地，是台灣業界一起創造出來的。

蘇貞昌並說，上次當行政院長時，推動兩兆雙星產業，希望兩個產業產值破兆，其中一個就是半導體產業，經過 14 年來大家一起努力，去年半導體產值達 2.7 兆元，今年可以突破 3 兆元。

蘇貞昌表示，台灣民主自由、安全開放，尤其對資安環境非常重視，是發展半導體相關產業最好的基地，也一再被國際相關權威機構評價，台灣確實有最好的投資環境，政府會繼續往這方面布局，做最好的努力。

AIT 處長酈英傑則說，由於台灣疫情控制得當，使台灣半導體業今年即便在逆風中，仍可維持強勁成長，也樂見台灣半導體產業與美國企業合作進行研發，有助半導體產業發展，尤其是 5G 基礎建設上，將與供應鏈建立深厚關係。

盧超群表示，台灣今年在全球疫情中表現相對出色，在半導體市場表現也值得讚賞，鞏固在半導體領域的關鍵地位，但未來仍需持續審慎以對，全力把握商機，帶動產業技術提升，透過半導體與世界各國加速合作。

SEMICON Taiwan 2020 今日登場，展出 15 大主題展區與創新館、19 場國際論壇、5 大同期展覽，以虛實整合呈現最新的 5G、AI 應用。