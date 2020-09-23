盤前財經大事搶先讀2020年09月23日

今日操盤前瞻

法說會：嘉泥、宏正、大地 - KY

除權息：奇鋐、矽統、中工、台端等

英特爾中國區總裁：中美脫鉤不符產業規律 不打算撤出中國產線

美國 CPU 大廠英特爾 (INTC-US) 週一 (21 日) 晚間證實取得華為供貨許可，英特爾全球副總裁、中國區總裁楊旭表示，既使大環境艱難，英特爾並不打算撤出中國產線，認為中美科技脫勾不符合產業規律。閱讀全文...

杏輝又有 14 款藥品不符規定 食藥署依法最高可開罰 200 萬元

杏輝 (1734-TW) 日前因 6 款藥品成分不符標準下架，食藥署昨 (22) 日表示，杏輝另有 14 款藥品未按時檢驗、軟膏外觀變色，違反相關規定，後續會要求將產品下架，且最高可罰 200 萬元。閱讀全文...

台股連跌摔破月線 金管會：三大國際因素影響

台股已經連兩天下跌，昨 (22) 日一口氣跌破月線、12700 點關卡，大盤重挫 149.6 點，針對台股連跌，金管會證期局表示，主要有美中關係緊張等三大國際因素，不過，國內基本面良好，投資人無須過度擔心。閱讀全文...

高通晶片出包 外資估聯發科 5G 晶片 Q4 出貨維持高檔

外資出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 受惠非華為手機品牌廠下單趨積極，加上高通 (QCOM-US) 晶片出包，有助聯發科第四季出貨維持高檔，預估今年聯發科今年每股純益將達 35 元。閱讀全文...

SEMI：今、明兩年中國躍居半導體設備投資額最大市場

SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展昨 (22) 日舉行展前記者會，SEMI 產業研究總監曾瑞榆表示，在貿易紛爭不再擴大前提下，估明年半導體晶片銷售、設備及材料市場將有所成長，預期今、明年，中國將成半導體設備投資額最大的市場。閱讀全文...



