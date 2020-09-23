傳寶佳攜公股接手彰銀股權？台新金四大點回應

財政部與台新金控 (2887-TW) 的彰銀案 (2801-TW) 糾葛了 15 年，市場最新消息傳出，財政部與台新金已有初步共識，將由寶佳、公股機構接手台新金持有的 13% 彰銀股份；對此傳言，台新金以四大回應表示全無所悉，並希望外界不要過度臆測。此外周刊報導，投資彰銀這 14 年來讓台新金賺了 125 億元，台新金表示，投資彰銀是虧損的。

周刊報導，台新金董座吳東亮為搶在年底前完成收購保德信人壽，日前決定處分彰銀持股，在財政部協商下，擬由神祕地王寶佳和公股機構接手約 13% 持股，其中，寶佳將接手 5% 股權，而公股機構接手 8%，交易價格參考彰銀淨值 16.23 元，以每股不超過 18 元的價位拍板，台新金預計回收至少 219 億元現金。至於台新金剩下約不到一成的彰銀持股，將持續處分到完全退出。

周刊亦指出，台新金若以每股 16.23 元出售賣彰銀持股，每股虧損近 10 元，等於是認賠賣股；但市場人士分析，「台新金若以淨值 16.23 元，賣掉彰銀 2 成多持股，再攤算彰銀 14 年來所領配股後，光賣股吳東亮就現賺 15 億元，若再加計台新金已拿到的現金股利 110 億元，總計投資彰銀這 14 年來讓台新金賺了 125 億元，換算下來，台新金投資彰銀的年化報酬率超過 2%。」

對此，台新金控做出四點回應，回應如下：

1、有關彰銀案之解決，行政院院長已於 109 年 8 月 27 日對外表示不會讓台新吃虧，台新甚感欣慰，惟財政部迄今仍未與台新洽談彰銀解決方案，故鏡周刊報導財政部尋找的接手對象或價格為何，台新亦全無所悉，但台新一本初衷，很願意與政府共商解決此案。

2 丶有關報導中引述台新投資彰銀還賺 125 億元一事與事實不符，因為台新當時是以溢價 42% 丶 365 億元標得彰銀股權，投資 15 年來，期間雖有配息配股，但加計實際資金成本後，不但沒有獲利，反而還有相當的虧損，故周刊報導中的市場人士説法，顯有故意忽略資金成本以誤導讀者之虞。

3、94 年彰銀股份標售案，當時是經行政院政策協調委員會核定，為政府公開給予經營權的招標案。而台新與財政部間就彰銀經營權，也經過三個審級法院丶四次審理確定具有契約關係存在，故台新金持有的彰銀股權，其價值應包含經營權，故台新出售彰銀持股價格的考量因素應具有合理性。

4 丶台新希望外界不要過度臆測，造成政府及台新困擾，期待彰銀案可早日合理終結。