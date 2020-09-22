半導體搶才 平均月薪52K全產業次高 上游矽智財上看7萬元

半導體是台灣的關鍵產業，搶才、留才、育才已是國際級的戰爭，人力銀行今 (22) 日發布人才白皮書指出，近 10 年來，半導體薪資快速走升，今年平均月薪達 5.2 萬元，居全產業第 2，目前線上約有 2 萬個職缺，其中，上游矽智財的平均月薪更近 7 萬元。

104 人力銀行分析超過 767 萬筆求職求才資料，與 SEMI 國際半導體產業協會共同出版《半導體產業與人才白皮書》。

104 獵才資深副總晉麗明指出，近 5 年，AI、5G、物聯網等新興領域正為半導體帶來新機會，許多大廠紛紛在台擴廠，上半年半導體人力需求皆較去年同期成長，9 月線上約有 2 萬個工作機會來自半導體產業，人才缺口排名全產業第 9，占徵才市場的 3%。

調查指出，今年半導體平均月薪 52483 元，居全產業第 2，僅次電腦及消費性電子製造業的 53984 元，排名第 3 的是投資理財業 51718 元。半導體平均月薪 10 年來成長 26%，薪資彈力高於全體產業平均的 14%，也優於電腦及消費性電子製造業的 21% 及投資理財業的 13%。

依產業鏈來看，半導體上游 IP 及 IC 設計屬於附加價值較高的矽智財，今年平均月薪可達 6.8 萬元，高於中游 5.6 萬元、下游 4.6 萬元。近 5 年來，上游與下游的薪資差距已逐漸縮小，2016 年最高曾到 1.74 倍，今年略降到 1.49 倍。

104 資料庫顯示，曾任半導體前五大職缺的職人，大多畢業自電機電子、資工、機械工程科系，愈往上游、學歷愈高，上游多為台成清交碩博士，輔以中正、中央、中山。

晉麗明分析，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今年宣布和台、成、清、交、台科、北科六校合作，開設半導體學程，由相關主管親自上課，足見半導體產業產學研合作提前攬才的重要性；逢甲大學設立「創能學院」、明新科大建置與業界同等級的「半導體封測類產線」教室，都是希望能降低學用落差，增加學生即戰力。