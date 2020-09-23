〈紐約匯市〉Fed官員意外轉鷹派 美元走強 英鎊徘徊於2個月低點

市場避險情緒濃厚，週二 (22 日) 美元持續升至 8 週來高位，聯準會 (Fed) 芝加哥分行總裁伊文斯的鷹派言論，令美元走強。然而隨著歐股上漲，美元漲勢稍緩，高風險貨幣收復部分跌幅。

週二 (22 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.33%，至 93.993。美元指數這兩日漲幅創下 4 月份以來最強勁漲勢，本週美元累計上漲 0.6%。若漲破 94 水平，則 95.00 將成為上行目標。

投資人依舊擔憂新冠肺炎 (Covid-19) 疫情對全球經濟復甦的威脅，法國興業銀行外匯策略主管 Kit Juckes 表示：「人們對疫情的擔憂，似乎為美元鞏固避險地位，該指數有望反彈一段時間。」

芝加哥聯邦儲備銀行總裁伊文斯 (Charles Evans) 在倫敦官方貨幣和金融機構論壇的視訊會議上表示，如果沒有另外的財政刺激法案，美國經濟復甦時間可能更長、更慢，甚至可能陷入徹底的衰退。

向來被視為鴿派 Fed 官員的伊文斯，將擔任 2021 年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的票委。伊文斯表示，Fed 仍需要討論新通膨政策目標，他提到「在平均通膨達到 2% 前開始升息」，更稱進一步的 QE 政策可能給美國經濟帶來額外的提振。

紐約富國證券 (Wells Fargo Securities) 分析師 Erik Nelson 表示：「過去幾個月來，Fed 不斷暗示不會在可預見的將來升息，如今伊文斯的說法，促使投資人奔向避險資產。」

紐約 OANDA 市場分析師 Edward Moya 將伊文斯的言論形容為「極端鷹派」，他說：「病毒越快消除，升息的可能性也將增加，這將進一步推動美元反彈。」

與此同時，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二在國會聽證會上表示，自從美國經濟因疫情陷入衰退以來，經濟已有「顯著改善」，但復甦前景仍不確定，Fed 需要在必要時採取更多行動。

伊文斯和鮑爾皆呼籲進一步的財政刺激措施來幫助經濟。然而最高法院大法官 Ruth Bader Ginsburg 於上週五逝世，令投資人更加擔憂國會是否有能力就新一輪疫情刺激法案達成協議。

富國銀行 (Wells Fargo) 的 Nelson 表示：「經濟的負面消息已開始流向金融市場。減少新一輪財政刺激方案的希望」。

歐元兌美元觸及八週低點，隨後收復部分跌勢，而瑞郎跌至七週低點。由於擔憂新一輪防疫封鎖措施對經濟的影響，英鎊徘徊於兩個月低點區間。

英國疫情遲遲未降溫，首相強生 (Boris Johnson) 週二宣布將收緊防疫限制措施，要英國民眾做好準備，新限制措施可能為期 6 個月。

歐元兌美元匯率下跌 0.55%，至 1.1707 美元；美元兌日圓匯率恢復近期跌勢，下跌 0.26%，至 104.46。

高風險貨幣在早盤時段擴大跌幅，澳幣跌至一個月低點，隨後歐股上漲，澳幣兌美元持平於 0.7224；紐幣兌美元漲 0.1% 至 0.6676，扭轉此前的跌勢。

澳洲央行表示正在評估是否干涉貨幣市場，並衡量負利率政策，令澳幣承壓。

截至週三 (23 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 93.993。+0.33%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1707 美元。-0.55%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2734 美元。-0.47%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7169 美元。-0.78%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3308 加幣。-0.05%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 104.46 日圓。-0.26%