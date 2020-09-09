英官員承認：強生政府試圖修改脫歐協議 雖然這違背國際法

英國一名部長級官員承認，強生 (Boris Johnson) 政府試圖修改去年剛剛與歐盟簽署的脫歐協議，儘管此舉有違國際法。

北愛爾蘭事務大臣 Brandon Lewis 週二 (8 日) 對議員表示，政府擬議修改脫歐協議中關於北愛爾蘭的內容，將以一種「非常特定和有限的方式」違反國際法。

在強生週日表達要重新討論北愛爾蘭議題之後，英國政府最高法律顧問中已有兩人宣布辭職，分別是任職首席律師 6 年的 Jonathan Jones，以及總檢察長辦公室主任 Rowena Collins Rice。

強生政府週三預計發布法案，如果實施，將使英國部長有權單方面處理北愛爾蘭和英國之間貿易有關的若干問題，不需在意與歐洲正進行的談判。

議員們對 Lewis 的說法感到意外，擔憂這可能有損英國未來謀求達成其它國際協議的努力。強生之前擔任首相的梅伊 (Theresa May) 在議會上說：「政府怎樣才能向未來的國際合作伙伴保證，英國會遵守已經簽好的協議的法律義務？」

歐盟已經警告，如果英國修改脫歐協議，雙方達成貿易協議的可能性將會下降。

在 Lewis 談話後，一位歐盟外交官員說，脫歐協議已經由英國及歐盟簽署並批准，「它正在生效…… 如果英國選擇不遵守這一協議，那麼理論上歐盟將不得不採取法律措施。」

脫歐協議要求在英國於 12 月 31 日離開歐盟單一市場和關稅同盟後，北愛爾蘭將繼續受歐盟海關規則約束。代表著北愛爾蘭企業想將貨物運到英國其他地方，就必須提交海關文件。