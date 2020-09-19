〈貴金屬盤後〉Fed聲明雖未顯著提振金價 黃金仍連2週收高

週五 (18 日) 交易，黃金期貨價格上漲，連續 2 週收高，儘管 Fed 新聲明暗示未來 3-4 年利率走低趨勢，僅適度提振金價。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 週五研究報告寫道，「黃金正等待新的市場動力，因為投資者似乎已經完全將當前情況和央行過度擴張的貨幣政策反映在價格上了。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 12.20 美元或近 0.6%，收每盎司 1962.10 美元。該期金價格週四下跌 1.1%。

12 月白銀期貨價格上漲 3 美分或近 0.1%，收每盎司 27.129 美元。前一日該期銀大跌 1.4%。

本週黃金收高 0.7%，與前一週漲幅相似，而白銀本週則收高 1%。

商務部公布 8 月份領先經濟指標上升 1.2% 後，黃金價格再獲推升，因該數據低於上個月修正後的 2% 升幅，意味經濟復甦速度趨緩。

密西根大學的 9 月美國消費者信心指數初值 78.9，高於前一個月的 74.1。

貨幣政策改變，本預期可提振黃金和白銀，但週三 Fed 聲明過後卻未能帶動黃金白銀大漲。Fed 預期至少到 2023 年底之前都會維持利率在貼近 0 的水準。

自 7 月金價向上大噴發過後，黃金和白銀一直處於區間交易，令人開始擔心 COVID-19 帶來的貴金屬漲勢恐怕已經開始慢慢失去動力。

SentimenTrader 技術分析師的報告指出，現在金屬中形成一些看跌形態，通常價格會回落。但他也承認，近期交易中大宗商品前景沒有確切的定論。

SentimenTrader 分析報告指出，「在 7 月飆高後，貴金屬已經冷靜下來且大多數橫向盤整。一些看漲的交易者將此視為鞏固階段，之後黃金和白銀將再上漲並締造新高。」

其他金屬交易

12 月交割的銅期貨價格上漲 5 美分或 1.5%，收每磅 3.116 美元。

此為最交易最活躍的期銅自 2018 年 6 月以來最高收盤價，本週收高約 2.5%。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「美元走疲且本週初公布的中國工業生產數據高於預期，這些支撐了期銅漲勢。」