研華工業物聯網線上高峰論壇登場 聚焦四大領域

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (22) 日召開今年首場全球工業物聯網線上高峰論壇，以「Connecting Industrial IoT Innovation」為主題，聚焦智慧製造、智慧城市基礎建設、人工智慧及 5G 等關鍵領域的創新與成長。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍認為，2021 年六大關鍵技術趨勢包含數位轉型、5G、解藕 (decoupling)、端至雲的數位化、邊緣計算及人工智慧，而研華具備了各式 AI 平台組合如邊緣人工智慧系統、感測器、推論伺服器平台以及深度學習伺服器，以協助客戶開發探究更多 AI 的潛力。

針對端至雲領域，蔡淑妍表示，除了開發在嚴苛環境中也能具有強大且可靠性能的私有雲解決方案、工業 Apps、邊緣智能軟體，以及跨平台中介軟體等，透過結合 AI、5G 和邊緣運算來推動工業物聯網發展，將是物聯網技術進化的關鍵策略。

研華近年以「共創」為核心戰略，積極與系統整合商及開發者夥伴協同發展邊緣解決方案 (Edge.SRP’s) 及工業 Apps(I.Apps)，促使數位轉型更加快速、簡易，聚焦領域包括智能製造、工業設備製造 (IEM)、工業 AI、智能自動化、交通、能源與環境以及智慧物流等。