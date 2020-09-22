聯發科攜手愛立信 通過全球首次5G關鍵互通性測試

聯發科 (2454-TW) 今 (22) 日宣布，日前攜手愛立信 (Ericsson) 進行 5G 關鍵互通性測試，完成全球首批 TDD+TDD、FDD+TDD 和 FDD+FDD 三項頻段組合模式的 5G 獨立組網 (SA) 載波聚合互通性測試，為 5G 技術創下新的里程碑。

聯發科指出，雙方在位於瑞典基斯塔的實驗室中，使用聯發科 5G 天璣 1000 + 系統單晶片組，結合 FDD 頻段上的 20MHz 和 TDD 頻段上的 100MHz ，成功在基地台和行動裝置間傳輸資料，可實現 5G 更大的傳輸量並更有效進行容量管理。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理潘志新表示，聯發科在 5G 載波聚合技術上不斷創新，積極開發與測試下一代 5G SA 技術，為全球消費者帶來更高速的 5G 體驗，擁有高性能和超低功耗的天璣系列 5G 系統單晶片可支援多種不同的載波聚合配置，全面支援並充分展現 5G 載波聚合的技術能力。

愛立信產品區域網路負責人 Per Narvinger 指出，載波聚合可整合現有 5G 頻譜資源，提高 5G 覆蓋率、容量與速度，在 5G 網路布建上扮演不可或缺的角色；此次雙方合作，將加速全球 5G 布網建設，為消費者提供更好體驗，並協助運營商提供更高效的 5G 網路。

此外，聯發科與愛立信也針對非獨立組網 (NSA) 和獨立組網 (SA) 的兩個 20MHz 載波進行了 FDD 頻段 (Sub-2.6GHz) 的載波聚合測試，可協助運營商擴大 5G 網路建設的範圍到全國，並提供超過 400Mbps 的下載速度。