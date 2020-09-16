研華攜聰泰 邊緣AI視覺影像辨識跨入遠程醫療應用

工業電腦龍頭研華 (2395-TW) 攜手影像串流商聰泰 (5474-TW) 透過高解析度、低延遲的影像擷取技術，將邊緣 AI 視覺影像辨識帶入醫療領域，強化遠程醫療應用。

研華近 2 年推出邊緣端 AI 影像推論系統，已應用在智慧交通、安全監控、工業視覺檢測與生產線流程管理，此次與聰泰合作，能將醫療影像如內試鏡、X 光、心電圖、超音波等影像資料，從取像、壓縮、串流、解碼到顯示，完整呈現在遠端資料中心。

且在進行 AI 視覺辨識的同時，也能夠串流上 WebRTC 實現遠程醫療教學視訊會議，讓研華 MIC-AI 系統能夠將邊緣 AI 視覺辨識功能帶入醫療領域，整合 AI 運算與遠程醫療。

研華表示，相對於一般工業領域，醫療應用要求高影像解析度，同時影像需要在醫療過程中即時反應 AI 推論結果，透過 PoE 接口、USB 3.0 輸入或是經過壓縮的影像難以被醫療應用接受，因此在醫療 AI 應用中，高解析度無壓縮與低延遲性影像串流處理技術成為重要關鍵。

研華表示，MIC-AI 系列硬體，結合聰泰軟體開發套件 QCAP，提供醫療業者所需的影像加強及影像疊加技術，讓醫療影像呈現能夠更滿足現在產業的需求，為智慧醫療提供更好的影像採集技術，提高辨識準確度，進而提升 AI 在醫療上的應用層次。