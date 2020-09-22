日本新首相將與習近平電話會談 訪日等議題受矚目

根據日本富士新聞網 (FNN) 週二 (22 日) 報導，日本新任首相菅義偉與中國國家主席習近平，有可能在本週五 (25 日) 進行電話會談。

日本政府的相關人士透露，兩國政府正進行調整，希望 25 日夜晚能順利進行電話會談。

預測當天的談話內容，除了菅義偉會就剛上任日本首相一事來向中國領導人打聲招呼之外，也會就日、中彼此間的重要鄰國關係，還有兩國間尚待解決的諸多問題等，就溝通上的重要性來作出確認。

上回有留下官方紀錄的日、中元首意見交換，是日本前首相安倍晉三於 2019 年 12 月時到中國訪問。

而在美、中關係緊張的當下，菅義偉會如何與中國當局進行應對、還有習近平未來以國賓身分訪日的議題等，也都是外界所關心的。

日本參眾兩院上週三 (16 日) 召開臨時會進行首相指名投票，自民黨總裁菅義偉以過半票數正式當選日本第 99 任首相。

菅義偉在週日 (20 日) 夜晚，首度以元首身分和美國總統川普進行電話會談。雙方就同盟關係的強化、地區和平安定的緊密合作等進行確認。川普也表示有必要時，24 小時可隨時來電。

日前也有日媒報導，菅義偉盼與蔡英文總統進行電話會談，但是台、日當局都否認有相關預定。有觀察認為，目前的時機敏感，台日兩國應該是為了避免刺激中國當局。