受惠疫情 美國RV的出貨量有望在2021年創歷史新高

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶來衝擊，同時也改變了人們旅遊的方式，因憂心飛機、飯店等仍存在感染的風險，不少的美國人轉向開露營車 (RV) 的方式在國內各地旅遊，也推升了露營車產業的銷量。美國露營車產業協會 (RVIA) 在報告中預期，至今年年底，RV 的出貨量有望超過 40 萬輛，並在明年創下歷史新高。

報告中預估，美國 RV 今年的總出貨量將超過 40 萬輛，並有可能達到 424,400 輛，較 2019 年的 406,070 量成長了 4.5%，並有望在 2021 年達到 507,200 輛，年增 19.5%，創下歷史新高，超過 2017 年的 504,600 輛。

RVIA 總裁 Craig Kirby 表示，在過去 10 年中，RV 已經歷了強勁的銷量增長，不過在疫情期間，消費者的興趣激增，RV 的出貨量有了顯著的增加，消費者認為，RV 有助於在疫情期間保有自由旅行和戶外生活的體驗，同時能控制環境衛生。

不過，報告中也指出，供應鏈問題和勞動力短缺是短期內的不確定因素，可能將因此限制出貨量的增長。

富國銀行分析師 Tim Conder 表示：「首次購買者的比例很高，以舊換新的比例相對較低。許多經銷商指出，高達 80% 的客戶是首購者，高於過去的 25%，可見疫情正在帶來更多新露營車購買決定。」

美國一家大型露營車製造商 Winnebago Industries 執行長 Michael Happe 表示，自 5 月初以來，所有業務的零售需求和經銷商需求出現了驚人的反彈。