菅義偉：今後10年消費稅無調漲必要 維持安倍晉三路線

出馬角逐日本自民黨新任黨魁，被外界認為最有機會從安倍晉三手上接下首相職務的日本官房長官菅義偉，週五 (11 日) 在記者會上表示，消費稅在今後 10 年沒有調漲必要。

菅義偉週五 (11 日) 在內閣會議後，於記者會上針對消費稅調漲的相關提問表示「安倍晉三首相說過今後 10 年沒有調升的必要，我也是同樣想法。」

他在昨 (10) 日於東京電視台 (TV Tokyo) 節目上表示「如果考量到將來的事情，在徹底實施了行政改革的前提下，也只好拜託國民在消費稅進行調漲。」

由於說法似乎前後矛盾，他也在週五 (11 日) 的記者會上作出解釋，表示他在節目上的言論「純粹是就將來的問題所作出的回答。」

現任日本首相安倍晉三在 2019 年 7 月的時候，曾經針對超過 10% 的消費稅調漲問題作出表示，他在當時說道：「今後 10 年左右沒有必要。」

自從安倍晉三於 2012 年底再度執政後，於 2014 年 4 月將消費稅從原本的 5% 調漲至 8%，後來又於 2019 年 10 月調漲至目前的 10%。

日本財務大臣麻生太郎則是在 11 日的記者會上表示，歲出、歲入兩方面的改革有必要持續下去，消費稅增稅也是手段之一。並指出從中長期來看，日本人口將出現減少，在少子高齡化的情況下，預估也可確保社會保障。並表示他對菅義偉的言論並不清楚。