高盛太樂觀！俄能源部長：2021年油價僅溫和復甦到50-55美元

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 週五表示，有鑑於需求疲軟以及疫情導致商業和人類行為的變化，2021 年油價僅會溫和復甦。

「我對 2021 年的預期比高盛的說法再低一點。我預期全年平均油價只會在每桶 50-55 美元區間，但可以預期市場會有高低點波動。」

高盛上週報告預期，明年第三季 Brent 原油價格將達每桶 65 美元，「隨著庫存開始正常化，石油市場到明年夏天將出現逆價上漲，到 2021 年還有更多上漲空間。」

Novak 認為，「未來的復甦速度將更加緩慢，不再是我們前幾個月看到的那種快速趨勢，大部分係因整體轉型，以及最重要的是能源供需和消費者行為方式的變化。」

Novak 指出，商務旅行減少以及企業轉用網路會議、居家辦公，這些都降低旅行量，從而抑制原油需求。

「這顯然讓能源供需平衡轉型，將會衝擊到需求的復甦。我們願意生產更多來協助經濟復甦，但我們也受限於需求有限這點，且其成長率也有限，能源結構中『非碳能源』的比率不斷升高，也將長期減緩原油的復甦速度。」

週五 (4 日) 交易，原油期貨價格收低，WTI 原油自 7 月初以來首次跌破每桶 40 美元關卡，Brent 原油期貨價格下跌 3.2% 至每桶 42.66 美元，係因市場擔憂需求前景、股市大跌和美元走強等，將油價打壓至 7 月以來最低水準。

美國國內汽油需求下降，以及報導顯示，因政府援助資金枯竭，美國 8 月就業成長降速，這些也是促成原油價格下跌的因素。

由於美國國會對於新一輪聯邦紓困方案的討論仍陷僵局，市場對政府推出更多刺激措施的希望也逐漸消散。

Novak 說：「一種情況是，整體全年需求下降程度將約莫 900 至 100 萬桶 / 日，我認為這接近實際情況，我傾向認同這些數據。」

「儘管第二季的表現不好，但 7 月和 8 月的情況有些許改善， 雖然 7 月需求仍低於 1000 桶 / 日，但整體市場供需達到平衡。但這是由 OPEC + 自 5 月以來創歷史規模的大減產，才與需求下降的程度達成平衡。」

「如果維持這種平衡趨勢下去，我們可以逐步復甦，並降低今年『危機』第二季積累的一些儲備。」