股市上沖下洗怕了嗎？亞債展現耐震力

全球多數地區經濟數據在解封後已出現明顯好轉，但數據仍透露出部份隱憂，加上新冠疫情尚未受到良好控制，投資人不免擔憂經濟復甦的可持續性，並大幅拋售部份估值過高的股票，導致 9 月以來全球股市波動放大。

不過，柏瑞投信表示，受惠於平均債券信用評等為投資等級，以及較短的平均債券存續期間，JACI 亞洲債券指數在近期金融市場震盪期間表現相對抗跌 (圖一)。從今年亞債指數的走勢來看，在 2020/1/30-2020/3/31 新冠肺炎疫情爆發衝擊市場最嚴重的這段期間，亞債指數波段跌幅僅 8.79%，相對較美股的雙位數跌幅要來得小。

柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，一方面亞洲經濟和企業財務體質持續改善，具有較佳的抵抗力。另方面，亞債的持有人以亞洲當地的投資者居多，對於亞債相對具有較強的投資信心，可為亞債提供支撐，波動度也因此較低。根據券商 JP Morgan 統計，截至今年六月底，亞債投資人 7 成來自亞洲，歐洲占 17%，美國占 13%。

至於美中貿易紛爭是否會影響亞債表現？柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君指出，中美貿易角力雖擴及中國部分國營企業，但觀察這些企業因為與中國中央政府連結緊密，具策略重要性，必要時將獲得來自政府援助，因此美國此舉不會讓這些企業出現償債困難而違約。此外，這些企業的美元債市值僅占亞債指數約 1%，對整體亞債影響有限。



柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，本基金採用投資級債為主、高收益債為輔的「不倒翁」配置策略，期望達到控波動、增收益機會的效果。截至 8 月底，投組平均存續期約為 5 年，較能避免承受較大的利率變化風險。另方面，再藉由搭配 BB 級、B 級債券，以提升投組平均殖利率。

柏瑞投信提醒，雖然中美現階段兩方動作不大，但如果川普為求連任是否會加劇雙方衝突力道，以及其他地緣政治出現不可控的負面發展，都是亞洲債市未來持續要留意的波動風險。

圖一、亞債近期展現耐震力 (非本基金報酬)

資料來源：Bloomberg，2020/8/31~2020/9/4。亞洲債券指數為 JACI 亞洲債券指數，美國公債指數為彭博巴克萊美國公債指數。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM109222)