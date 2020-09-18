〈美股早盤〉每季一度四巫日到來 主要指數開盤漲跌互現

今日為每季一度的美股四巫日，美股主要指數週五 (18 日) 漲跌互現，道瓊工業指數開盤小跌 0.06%，標普 500 指數漲 0.06％，那斯達克指數漲 0.61％，費半漲 0.77％。

週五 (18 日) 開盤，FAANG 五大科技股走勢如下：臉書 (FB-US) 漲 0.95％，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.25%，蘋果 (AAPL-US) 跌 0.15%，Netflix(NFLX-US) 跌 0.24%，Google(GOOGL-US) 漲 0.08%。

所謂「四巫日」(quadruple witching) 指的是美國市場衍生性金融商品 (含股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權) 在每年 3 月、6 月、9 月和 12 月第三個星期五的到期結算日，通常商品價格容易出現較大波動。

消息面部分，《路透社》報導，美國商務部計畫今日稍晚發布命令，自 9 月 20 日起禁止於美國境內下載微信和 TikTok，當前的 TikTok 用戶不會受禁令影響。

商務部一位高級官員透露，本週日 (20 日) 起，包含蘋果 Apple Store、Alphabet 的 Google Play 等美國應用商店禁止在美國境內提供微信和 TikTok。

截至台北時間週五 (18 日)21 時許：

道瓊指數下跌 15.75 點或 - 0.06%，暫報 27886.23 點

那斯達克上漲 66.29 點或 0.61%，暫報 10976.57 點

標普 500 上漲 2.16 點或 0.06%，暫報 3359.17 點

費半上漲 16.89 點或 0.77%，暫報 2211.04 點

台積電 ADR 上漲 1.10% 至每股 82.81 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.672%

紐約輕原油上漲 0.29% 至每桶 41.09 美元

布蘭特原油下跌 0.30% 至每桶 43.17 美元

黃金上漲 0.36% 至每盎司 1956.90 美元

美元指數下跌 0.06% 至 92.92 點

那斯達克指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

甲骨文 (ORCL-US) 早盤下跌 0.27％，至 60.02 美元。

《路透社》稍早報導，川普政府計劃週日 (20 日) 起，將 TikTok 和 WeChat 自美國應用商店下架，禁止美國民眾下載上述兩項中國應用。消息發布之際，甲骨文正試圖敲定與 TikTok 母企字節跳動的交易。

川普上月以國安為由，針對 TikTok 和 WeChat 發布行政命令，禁止美國民眾和企業與兩家中國應用的母公司進行交易，當時並未詳述如何禁止，也未界定交易範疇。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.15％，至 110.17 美元。

蘋果週五 (18 日) 宣布 9 月 23 日將開設第一家印度線上商店，為在印度市場深耕 20 年以來，首度以線上形式推出服務。

蘋果表示，印度線上商店將提供一系列服務，包含 AppleCare + 保固延長服務、iPhone 舊換新計劃、產品客製化、學生優惠價以及分期付款等。

Dave＆Buster(PLAY-US) 早盤上漲 13.31％，至 16 美元。

在傳出可能破產後，Dave＆Buster 昨日一度暴跌 26%。Truist Financial 分析師 Jake Bartlett 認為，股價暴跌顯示市場已嚴重過度反應。

《華爾街日報》此前報導，受疫情衝擊，美國電動遊樂場 Dave＆Buster 計劃在美國裁員 1300 人，並稱若該公司未能與貸方達成協議，將面臨破產危機。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 22:00 將公布美國 9 月密大消費者信心初值，預期 74.9，前值 74.1

華爾街分析：

Merck Finck Privatbankiers AG 首席策略師羅 Robert Greil 說：「在利率會議結束後，市場毫無動力，投資人正在等待下一個支持措施，無論是以他們為出發點，還是美國紓困方案終於達成協議。」

Great Hill Capital LLC 董事會成員 Thomas Hayes 表示：「目前市場處於真空狀態，只要有消息傳出或是感受到某件事將延遲，或者是經濟增長放緩，科技類股就會遭到拋售。但當新冠病毒確診病例激增，資金又會重新回到科技領域，並帶動反彈。」