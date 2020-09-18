又超過範圍！遊戲引擎開發商Unity IPO定價達52美元 估值137億美元

遊戲引擎開發商 Unity (U-US) 週四將其 IPO 定價在預期範圍之上，初始估值為 137 億美元。

Unity 週三小幅調高範圍至 44 美分到 38 美分區間，週四 CNBC 證實，Unity 以每股 52 美元出售股票。

Unity 發言人沒有立即回應置評請求。

今年是 IPO 最繁忙的一週，以週三 Snowflake (SNOW-US) 驚人飆漲的 IPO 拉開序幕。

成立於 2004 年的 Unity，過去 10 年來已是遊戲創作中的要角，它給予開發商可為手機、電玩主機和網站打造 3D 遊戲的工具，無須為每一個平台分別編碼。

根據其招股說明書，該公司擁有超過 150 萬的每月活躍開發商，其工具每月下載次數超過 30 億次。

當中不乏遊戲知名大作，像是任天堂《瑪利歐賽車巡迴賽》（Mario Kart: Tour）、《超級瑪利歐酷跑》（Super Mario Run）、《動物森友會 口袋露營廣場》、動視《決勝時刻：Mobile》及知名的 Niantic《精靈寶可夢 GO》（Pokémon GO）。

該公司今年上半年營收年增 39% 至 3.513 億美元，對其產品支出在 10 萬美元以上的顧客數量自 515 增加至 716。Unity 上半年淨損已自去年同期的 6710 萬美元縮減至 5410 萬美元。

美媒本週報導，Unity 執行長 John Riccitiello (先前為藝電執行長) 以非傳統方式進行 IPO 定價，亦即與 2019 年加入的財務長 Kimberly Jabal 一同承擔定價和分配的控制權，而不是靠投資銀行來做最終決定。

投資者以一定價格和欲購買的股數提交競價，然後 Unity 團隊將根據出價水準選擇價格，任何出價低於該價格的投資者將無法買到股票，而出價在該價格或以上的投資者，由 Unity 高層決定配售數量。