新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

LG Display致力研發「可伸縮式顯示器」 預期2024年推出

LG Display致力研發「可伸縮式顯示器」 預期2024年推出(圖片：AFP)
LG Display致力研發「可伸縮式顯示器」 預期2024年推出(圖片：AFP)

外電報導，南韓顯示器面板製造商 LG Display 在週四 (11 日) 表示，在被提名負責領導國家高科技研發項目後，該公司目標在 2024 年之前開發出可伸縮式顯示器 (stretchable display)。

據悉，LG Display 將與 20 多家公司、機構和大學合作，開發出伸縮率可達到 20% 的顯示器面板產品。

至今為止，可彎曲、可折疊和可捲曲式的顯示器都已經商業化，但是只能在特定部位或特定方向進行變形，使用領域有限。LG Display 表示，可伸縮式顯示器像是可彎曲面板顯示技術的最高水平，如同橡皮筋一樣具有彈性，能夠避免畫面歪曲，實現真正自由形態，同時不會造成圖像失真。

如果該產品成為順利推出，將具有無窮的市場潛力並能運用在龐大應用領域。舉例來說，能夠像紙一樣自由折疊的智慧型設備、不受形體限制也能夠進行感測的可穿戴式設備，或是克服曲面設計限制的車載和航空顯示螢幕等。同時，也被視為最適合物聯網、5G 及自駕車時代的顯示器。

「可伸縮示顯示器研發」國家項目，是由南韓產業通商資源部於 2019 年開始推進，作為南韓政府所主導的大型創新研發項目，旨在開發可以推進顯示產業未來成長動力的新世代顯示核心技術。

LG Display 研究所長表示：「此次的國家項目將為高附加值新市場，研發出新形態的可伸縮式顯示器，除了展示 LG Display 的未來科技力量，同時也為南韓顯示產業持續引領全球市場奠定基礎。」

延伸閱讀

相關新聞