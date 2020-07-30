蘋果扶植LGD成OLED供應鏈 聯詠DDI出貨添想像

市場傳，蘋果為避免面板供應受到三星箝制，積極分散供應鏈，傳出將積極扶植 LGD 與京東方，其中 LGD 今年 OLED 面板出貨蘋果面板就是去年 5 倍，京東方也可望在明年打入，驅動 IC 大廠聯詠先前已供貨 LGD 與京東方，將可順勢打入蘋果供應鏈，出貨增添想像。

外媒指出，三星在中小型 OLED 面板市占率達 81.3%，LGD 僅 6.7%，三星挾產業龍頭優勢，與蘋果簽訂供貨合約，不過蘋果近兩年採購量都未達合約要求，也因此在去年、今年賠償三星 8 億美元、9.15 億美元。

為改善供貨結構，蘋果積極扶植第二供應商，包括 LGD、京東方，其中，LGD 去年就打入 iPhone 供應鏈，今年良率改善達標，根據外媒報導指出，LGD 今年已獲蘋果 2000 萬片訂單，手機 OLED 面板出貨將較去年成長 5 倍。

LGD 指出，下半年生產手機 OLED 面板的南韓坡州廠產能將全開，有助第三季單季轉盈，結束連六季虧損，市場解讀此舉是間接證實取得 iPhone 大單的傳言。

此外，京東方近期也傳挖角三星工程師，提高 OLED 面板良率，市場解讀，蘋果為了減少受到三星供貨箝制影響，近期積極扶植立訊等紅色供應鏈，預期京東方最快也將在明年取得 iPhone 訂單。

聯詠原本就是 LGD 及京東方 OLED 驅動晶片供應商，透過兩家大廠出貨給手機品牌廠，上半年聯詠 OLED 驅動 IC 出貨已超過去年 2000 萬套，下半年隨著 LGD 開始出貨 iPhone，聯詠也可望受惠。

展望下半年，隨著各地經濟重啟，聯詠認為，手機拉貨力道下半年將回溫，加上 OLED 驅動晶片、TDDI (觸控暨驅動整合 IC) 滲透率持續上升，全年出貨續揚，營運將續創歷史新高。

聯詠第二季營收 186.1 億元，季增 10.18%，年增 14.14%，累計上半年營收 355.01 億元，年增 13.6%。