「康聯-KY」訂於 2020.10.30下市

康聯控股有限公司(證券代號:4144)停止其股東名簿記載之變更及其原上市有價證券停止買賣暨終止上市日期。

一、康聯控股有限公司(下稱康聯公司)因與 Oceanic World Sub Corp 及 Oceanic World Sub Corp 100% 持股之子公司 Oceanic World Merger Sub Corp 進行反式三角合併,以康聯公司為存續公司,Oceanic World Merger Sub Corp 為消滅公司,康聯公司於合併完成後將成為 Oceanic World Sub Corp 100% 持股之子公司,已訂合併基準日為 109 年 10 月 30 日,核有本公司營業細則第 53 條之 7 終止上市之情事,業報請主管機關備查其有價證券終止上市。

二、終止上市日期:民國 109 年 10 月 30 日。

三、停止買賣開始日期:民國 109 年 10 月 22 日。

四、最後交易日期:民國 109 年 10 月 21 日。

五、停止股東名簿記載變更起迄日期:民國 109 年 10 月 26 日至 10 月 30 日。

六、終止上市證券代號、簡稱及辦理股務機構:

(一) 代號:4144。

(二) 簡稱:康聯 - KY。

(三) 辦理股務機構:

1、公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司代理部。

2、地址:台北市中正區重慶南路一段 83 號 3 樓。

3、電話:02-2311-1838 分機 725。