備戰！推特針對特定帳戶啟用特殊安全措施 避免駭客入侵干擾選情

推特 (TWTR-US) 週四表示，將對選舉相關的美國特定帳號實施更多安全措施。

根據推特官方文章，隸屬於美國行政部門、國會和總統競選活動與政黨的帳號便歸類為「考量選舉時期特殊敏感性，而需要採取安全措施」的帳號。

這些帳號必須使用高強度密碼，推特將默認設置拒絕密碼在未經授權下進行變動，且強力建議用戶啟用雙因素身份驗證。

推特 7 月時遭駭客攻擊，諸如前美國總統歐巴馬、民主黨總統候選人拜登...... 等眾多名人帳戶遭入侵，並盜發文章要追蹤者將比特幣發送至特定帳戶。

國會議員表示，倘若 11 月 3 日美國總統大選前一天發生類似的駭客攻擊，恐怕會顛覆選舉結果。

白宮表示，在推特受駭客攻擊後，白宮一直與推特保持聯繫，以確保川普總統的推特帳戶安全無虞，先前川普帳戶並未受到駭客攻擊。

另外，國會成員、州長、國務卿、具有推特「選舉標籤」的政治候選人，以及一些美國重要新聞媒體和政治記者，上述這些人的帳號也屬於推特要求或建議採取這些安全措施的帳號。

推特表示，未來幾週內將為這些帳號採取其他內部安全保護措施，包括更好的檢測機制，以協助企業或帳號擁有者能在發現可疑活動時，快速做出反應，並強化登錄時的防禦措施，避免帳號遭惡意入侵和企圖接管。