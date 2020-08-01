抓到了！推特眾多名人帳戶遭入侵 駭客竟是一名17歲少年！

日前數十個已獲驗證的推特名人帳戶遭駭客入侵，並盜發文章要追蹤者將比特幣發送至特定帳戶，美國警方循線查出，佛州一位 17 歲少年涉嫌重大，Hillsborough 郡州檢察官 Andrew Warren 週五宣布已將他逮捕，但因嫌犯未成年而不公布其姓名與照片。

Warren 辦公室以上述駭客行動的「策劃者」描述該名少年，並對其提出 30 項重罪指控，包括組織詐欺、通信詐欺、個資詐欺和未經授權入侵電腦或電子設備。

「雖然社交名人並非主要受害者，但其犯行利用社交名人的名義向全美大眾詐騙，這種精心策劃的大規模詐騙行為就發生在我們這，我們不會支持。」

根據沃倫辦公室的說法，該少年的詐騙行為讓他在 7 月 15 日收穫了價值超過 10 萬美元的比特幣。

推特 (TWTR-US) 週四針對該次駭客攻擊公布最新消息，表示該駭客行動是通過「電話魚叉式網絡釣魚 (phone spear phishing) 攻擊推特少數員工，成功後取得推特內部網絡和特定員工憑證的訪問權限，這些憑據授予他們訪問我們內部支持工具的權限。並非當初所有遭攻擊的員工都具有使用帳戶管理工具的權限，但駭客利用這些員工的權限進入內部系統，再取得我們流程的資訊。」

針對警方週五逮捕行動，推特回應，「我們讚賞執法部門調查與行動迅速，也將持續配合警方行動。就我們而言，我們將戮力透明化並定期更新消息。」