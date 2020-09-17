汎德永業全台最大台北保時捷中心開幕 添業績新動能

汎德永業 (2247-TE) 投資打造的全新台北保時捷中心今 (17) 日正式開幕，占地總面積逾 4200 坪，是東南亞最大的保時捷展示中心，也是全台首座以「Destination Porsche」概念打造的保時捷中心，並設置全台首 4 座保時捷 Porsche Turbo Charging 高速充電樁，有助後續永業經銷和維修業務動能。

台灣保時捷總裁 Mathias Busse 指出，永業是保時捷在台最大的經銷夥伴，在永業支持下，在台北推出全新保時捷展間，此次以 Destination Porsche 概念打造全新台北保時捷中心，是回應快速變遷的顧客喜好以及經銷模式革新帶來的挑戰。

Mathias Busse 期許，藉由全新展示中心凝聚車主向心力，並透過全新展間內部設計、個人化服務與數位化科技，打造全新品牌體驗。

以 Destination Porsche 概念打造的展間，內部設計因應車款類型和屬性不同規劃出四大主題展區，其中，「Highlight Module」展示品牌旗下最新車款；「E-Performance Module」展示新世代純電或混合動力車款，以及數位化創新科技服務，並設有與德國原廠同步的 220 吋大螢幕；「Approved Module」則展示保時捷認證中古車與 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務；而「Classic Module」展示保時捷經典車款。